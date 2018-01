Gold schwächer

Der Goldpreis gab gestern knapp 10 USD nach und heute Morgen liegt er knapp 6 USD im Minus. Im 90-Minutenchart liegt um 1.330 USD eine Unterstützung:Eigentlich bin ich recht positiv gestimmt. Die COT-Daten sahen per Dienstag letzter Woche okay aus und haben keine Signale für eine große Korrektur geliefert. Zudem ist das Open-Interest seit Dienstag bis gestern um mehr als 24.000 Kontrakte gefallen.Gemäß dem aktuell vorliegenden Verhaltensmuster müssten die Commercials die Short-Position also bereits reduziert haben und ebenso dürften die BIG Speculators bereits wieder auf dem Rückzug sein.Was mich stört, sind die schwachen Muster bei den Goldaktien. Die Produzenten kommen nicht in die Gänge und haben einen Großteil der ersten Aufwärtsbewegung wieder korrigiert.Der Rücksetzer im Goldpreis hat den Goldproduzenten in Kanada und Australien relativ stark zugesetzt.Gestern sahen wir in Nordamerika durch die Bank schwächere Kurse.Der TSX-Gold-Index ging 3% nach unten, der HUI 3,73%, der GDX 2,75% und der GDX-Junior um 3,51%. Diesem Druck konnten sich auch die Australier nicht widersetzen. Der HUI hat in den vergangenen drei Tagen ordentlich Luft abgelassen und die wichtigen Unterstützungen liegen nun im Bereich von 190 - 194 Punkten.Die HUI-Gold-Ratio konnte den Ausbruch über die 200-Tagelinie nicht halten und rutschte gestern wieder in den Bereich der 50-Tagelinie zurück.Insgesamt machen mir die Goldaktien aktuell einen etwas zu schwachen Eindruck. Wenn der Rücksetzer im Gold nur kurzfristig sein sollte, dann müsste nun eine Gegenreaktion der Goldminen folgen. Bleibt diese aus, deutet es vielleicht doch auf eine stärkere Korrektur hin.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.