Großbritannien liefert wieder große Mengen Gold an die Schweiz

Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) der Schweiz hat gestern die detaillierten Zahlen zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen für den Monat Dezember 2017 veröffentlicht.Im letzten Monat des vergangenen Jahres beliefen sich die Edelmetallexporte demnach auf insgesamt 251,8 t im Wert von 6,09 Mrd. Franken. Die Importe lagen bei insgesamt 195,7 t im Wert von 5,03 Mrd. Franken.Die Goldausfuhren erreichten im Dezember die Höhe von 149,1 t; der monetäre Wert des exportierten Goldes betrug 6,00 Mrd. Franken. Demgegenüber standen Goldeinfuhren von 161,6 t mit einem Wert von 4,96 Mrd. Franken.Der wichtigste Abnehmer war im Dezember 2017 Indien, das 32,2 t Gold aus der Schweiz bezog. Zweitgrößter Abnehmer war China mit 25,5 t. An dritter Stelle folgte dieses Mal Thailand mit 17,6 t auf Nettobasis.Bedeutendstes Bezugsland war im letzten Monat des Jahres mit Abstand das Vereinigte Königreich, das auf Nettobasis 55,0 t Gold an die Eidgenossenschaft lieferte, nachdem es in den vorhergegangenen Monaten selbst Gold aus der Schweiz gekauft hatte. Zudem bezog die Schweiz auf Nettobasis 15,2 t Gold aus den USA und 11,8 t aus Argentinien.Die Silberexporte des Landes beliefen sich im Dezember 2017 auf insgesamt 99,7 t (Wert: 52,9 Mio. Franken). Größtes Abnehmerland war Großbritannien mit 41,6 t auf Nettobasis. Zudem kauften die Niederlande 20,8 t Silber aus der Schweiz und die Tschechische Republik bezog ebenfalls 20,0 t des weißen Metalls aus der Eidgenossenschaft.Die Einfuhren lagen im vergangenen Monat bei nur 29,0 t (Wert: 15,0 Mio. Franken). Die größten Silbermengen importierte die Schweiz dabei aus Marokko (11,4 t) und Südafrika (3,5 t).