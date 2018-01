Schweizer Edelmetallhandel: Zahlen des Gesamtjahres 2017

Seit dieser Woche liegen die vorläufigen Zahlen der Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) der Schweiz zum Außenhandel mit Gold, Silber und Münzen im Gesamtjahr 2017 vor. Daraus geht hervor, dass das Land im vergangenen Jahr insgesamt 1.564,8 t Gold im Wert von 62,2 Mrd. Franken exportierte. Dem gegenüber standen Goldimporte im Umfang von 2.349,9 t, deren Wert sich auf 68,4 Mrd. Franken belief.Das bedeutendste Abnehmerland war erneut Indien, das im letzten Jahr insgesamt 406,4 t Gold aus der Schweiz kaufte. An zweiter Stelle folgte China mit 314,6 t auf Nettobasis. Drittgrößter Abnehmer des Schweizer Goldes war 2017 die Türkei, die auf Nettobasis 102,5 t bezog. Darüber hinaus exportierte die Eidgenossenschaft in den vergangenen zwölf Monaten auf Nettobasis 63,0 t Gold nach Singapur und 54,6 t nach Hongkong.Insbesondere Hongkong sticht als wichtiger Handelspartner hervor: Insgesamt erreichte das Goldhandelsvolumen zwischen der Schweiz und der Sonderverwaltungszone im letzten Jahr 434,4 t, wobei 244,5 t aus der Schweiz exportiert wurden, während 189,9 t aus Hongkong importiert wurden.Den größten Anteil an den Goldimporten der Schweiz hatten 2017 die Lieferungen aus Argentinien, die sich auf insgesamt 316,9 t beliefen. Zweitgrößtes Bezugsland war das Vereinigte Königreich mit 211,8 t auf Nettobasis, während die USA mit 205,9 t netto an dritter Stelle standen. Darüber hinaus importierte die Schweiz 146,1 t Gold aus Peru und 137,1 t aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (auf Nettobasis).Die Silberausfuhren der Schweiz erreichten im Gesamtjahr 2017 einen Umfang von 1.275,9 t. Ihr Wert belief sich auf 704,5 Mio. Franken. Die Importe betrugen dagegen nur 458,7 t im Wert von 278,9 Mio. Franken.Etwa die Hälfte der exportieren Silbermenge wurde an das Vereinigte Königreich geliefert, das im letzten Jahr auf Nettobasis 632,2 t des weißen Metalls von der Schweiz kaufte. Wichtige Abnehmer waren zudem Frankreich mit 140,1 t und die Niederlande mit 111,5 t.© Redaktion GoldSeiten.de