Bill Murphy erwartet spektakuläres Jahr an den Edelmetallmärkten

Angesichts früherer Preisniveaus sollten Gold und Silber heute viel teurer sein. Davon ist Bill Murphy, der Vorsitzende des Gold Anti-Trust Action Committee (GATA) überzeugt. Auf der Vancouver Resource Investment Conference gab er sich im Gespräch mit Daniela Cambone vom Nachrichtenportal Kitco News dennoch optimistisch. Die Tatsache, dass das Branchenevent trotz der eher enttäuschenden Entwicklung insbesondere im Silber- und im Minensektor ein so hohes Besucheraufkommen verzeichnete, sei ein Hinweis darauf, dass künftig wieder mehr Anlagekapital in den Edelmetallsektor fließen wird.Trotz der jüngsten Rally des Goldpreises ist sich Murphy sicher, dass die Edelmetalle eigentlich viel höher notieren sollten. "Das Goldkartell tut alles, was es kann, um den Preisanstieg zu stoppen", glaubt Murphy. Dies sei u. a. an der rasanten Erhöhung des Open Interest am Terminmarkt der COMEX zu erkennen. "Der Silberkurs ist ein Witz", fügt Murphy hinzu. "Angesichts all der Liquidität, die in das System fließt, sind Gold und Silber die Märkte, an denen es richtig heiß hergehen sollte."Der Marktbeobachter geht allerdings davon aus, dass sich die Lage im Edelmetallsektor in diesem Jahr wenden wird. "Wir werden ein spektakuläres Jahr erleben", sagt Murphy. "Das Geld wird zurück in unseren Sektor fließen, die Momentum-Trader werden zurückkehren, das Goldkartell wird überwältigt werden und Gold und Silber werden explodieren." Für Silber ist die 21-$-Linie seiner Meinung nach entscheidend: "Wenn Silber auf über 21 $ steigt, wird es sich ähnlich verhalten wie Bitcoin."© Redaktion GoldSeiten.de