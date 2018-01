Sovereign Metals Ltd.: Quartalsbericht

Sovereign Metals legte heute den Quartalsbericht vor ( Link ).Das Unternehmen hat im November mit der PFS (Vormachbarkeitsstudie) begonnen, die bis Mitte des Jahres fertiggestellt werden soll. Einige Punkte werden sofort auf einem DFS-Level (endgültige Machbarkeitsstudie) erstellt, so dass man noch schneller vorankommt.Das Bohrprogramm wurde im Dezember abgeschlossen. Die ersten Resultate innerhalb der bekannten Ressource haben wir bereits kommentiert.Es fehlen noch die Ergebnisse des Step-Out-Drillings im Süden. Dort wurden 26 Bohrungen abgeschlossen, die noch zur Veröffentlichung anstehen.Zwei neue Ziele im Südosten (Thete und Chizro) wurden erkundet, dort sind jeweils 10-11 Bohrungen auf jedem Ziel angedacht:Die Logistikvereinbarung mit Vale und Mitsui steht und Sovereign Metals kann mit diesem Vertrag pro Jahr bis zu 100.000 Tonnen per Eisenbahn zur Küste bringen, was mehr als das doppelte Volumen wäre, was aktuell laut der Scoping-Studie produziert wird. Es wurde also gleich für eine Expansion vorgesorgt:Alles im Lot. Ende Dezember hatte Sovereign über 6,6 Millionen AUD in Cash, was ausreicht, um die Vormachbarkeitsstudie zu finanzieren, sowie alle Programme auf dem Weg dorthin.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.