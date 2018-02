Peter Schiff: "Gold wird Kurssprünge von 50 $ - 100 $ am Tag machen"

In einem Interview mit Kitco News sprach der Ökonom Peter Schiff, CEO des Investmentunternehmens Euro Pacific Capital, vor Kurzem über die aktuelle Euphorie an den Finanzmärkten und seine Erwartungen hinsichtlich des Goldpreises. "Manche Leute haben Gold aufgegeben", glaubt Schiff. "Wir haben keine echte Rally gesehen. Der Goldkurs zwar ist gestiegen, aber er ist eher nach oben gekrochen." Zudem würden die meisten Marktteilnehmer nach wie vor denken, dass der Goldpreis sinkt, wenn die Federal Reserve in den USA die Zinsen erhöht - auch wenn das nach dem letzten Zinsschritt im Dezember definitiv nicht der Fall war.Wichtig wäre Peter Schiff zufolge, dass der Goldkurs den Widerstand bei 1.350 $ deutlich nach oben durchbricht und die 1.400-$-Linie überschreitet. "Dann ist Gold wieder im Rennen", meint der Experte. An diesem Punkt wird es seiner Ansicht nach wieder zu umfangreichen Käufen kommen.Mit Blick auf die Aktienmärkte warnt Schiff vor dem außergewöhnlichen Optimismus, der heute zu beobachten sei. "Die Leute waren schon seit der Zeit kurz vor dem Börsencrash von 1987 nicht mehr so optimistisch", sagt er im Interview. "Allerdings gibt es heute wahrscheinlich mehr Probleme als je zuvor. Diese werden nur übersehen."An einem bestimmten Punkt werden die Anleger seiner Meinung nach in Scharen an den Goldmarkt strömen. "Das Problem ist nur, dass es niemanden geben wird, der den Markt verlassen will", so Schiff. "Der Kurs wird in die Höhe schießen und Sprünge von 50 $ - 100 $ am Tag machen."© Redaktion GoldSeiten.de