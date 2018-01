Umfrage: 34 Analysten erklären ihre Preisprognosen für den Edelmetallsektor

Die London Bullion Market Association ( LBMA ) hat gestern die Ergebnisse einer Umfrage zur Entwicklung der Edelmetallpreise in diesem Jahr veröffentlicht. Für die Studie befragte die LBMA 34 Analysten zu ihren Prognosen für Gold, Silber, Platin und Palladium.Die Meinungen der Finanzexperten gingen dabei weit auseinander: Für Gold wurden Kurse im Bereich von 1.120 $ bis 1.510 $ vorhergesagt, für Silber Preise zwischen 14,00 $ und 23,00 $. Beeinflusst wurden die Einschätzungen der Analysten dabei hauptsächlich von ihren Erwartungen bezüglich des Zinsniveaus in den USA, des globalen Wirtschaftswachstums und des Einflusses geopolitischer Faktoren.Im Durchschnitt sagen die Analysten jedoch einen Goldpreis von 1.318 $ vorher. Dieser Wert entspricht fast genau dem durchschnittlichen Kurs der ersten beiden Januarwochen, der bei 1.320 $ lag. In Bezug auf Silber waren die Teilnehmer der Umfrage im Schnitt optimistischer. Hier liegt die durchschnittliche Preisprognose bei 17,81 $, was einem Plus von 4% gegenüber den ersten beiden Wochen des Jahres entspricht.Für Platin wurde im Schnitt ein Preis von 1.000 $ vorhergesagt, für Palladium ein Preis von 1.080 $.Am Ende des Jahres wird die LBMA wie immer einen Gewinner für jedes Edelmetall bestimmen und die Analysten mit der jeweils besten Prognose dürfen sich über einen 1-Unzen-Goldbarren freuen.Das von der LBMA veröffentlichte PDF-Dokument mit den Vorhersagen aller Analysten finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de