Pistol Bay Mining Inc.: PB Blockchain gibt Blockchain-Anwendung "HashDrop" bekannt

Vancouver, 31. Januar 2018 - Pistol Bay Mining Inc. (TSX-V - PST; Frankfurt - OQS2) (Pistol Bay oder das Unternehmen) freut sich, über die aktuelle Entwicklung unseres Tochterunternehmens PB Blockchain Inc. (siehe Pressemeldung vom 15. November 2017) zu berichten. Dieses 100 %-ige Tochterunternehmen hat sich auf den Einsatz von Blockchain-Anwendungen im Management von Bergbau- und Rohstoffunternehmen spezialisiert. Wir werden uns die Arbeit anderer auf Programmierschnittstellen (API) spezialisierter Unternehmen zunutze machen, um eine Blockchain-Produktserie zu entwickeln, die gezielt auf den Bedarf von Bergbau-/Öl- und Gasfirmen im Bereich Datenmanagement und Datensicherheit abgestimmt ist. Es ist zu erwarten, dass viele dieser Blockchain-Produkte möglicherweise Überlappungen mit anderen Branchen haben.Charles Desjardins, President und CEO von PB Blockchain, freut sich berichten zu können, dass unser Entwicklungsteam derzeit an einer eigenen Anwendung namens HashDrop arbeitet. Dabei werden bestehende Blockchain-Lösungen verwendet, um eine sichere Plattform zu entwickeln, über welche die beteiligten Unternehmen digitale Ressourcen und Dokumente in ihren Datenzentren verwalten und aktualisieren können. Gleichzeitig werden vertrauenswürdige Transaktionen ermöglicht, die auf dem absoluten Vertrauen in das Prinzip der Informationen, die geteilt werden bzw. auf die zugegriffen wird, basieren.Es handelt sich um eine sichere, umfassende und nicht veränderbare Plattform, bei welcher der Zeit- und Kostenaufwand beim Austausch und bei der Zusammenführung von Dokumenten entfällt. Die Organisation ist damit in der Lage, die Erfüllung von Auflagen besser zu koordinieren, Informationen effizient zu übermitteln und den Handel mit digitalen Ressourcen abzusichern. Unsere Plattform ist für eine breite Palette von Gerätetypen geeignet und passt sich an verschiedene Gerätekonfigurationen an.Unsere einfach zu bedienenden Schnittstellen werden im Hintergrund von einer entsprechenden Infrastruktur unterstützt, die einen raschen und zuverlässigen Upload, Download und Austausch von Daten sicherstellt. Unser für die Entwicklung von HashDrop zuständiges Team wird das Produkt und die Architektur laufend weiterentwickeln, um einen möglichst schnellen Datentransfer und eine höhere Zuverlässigkeit zu gewährleisten.Entwurf mit mehreren Schutzebenen, die folgende Bereiche abdecken:- Datentransfer.- Verschlüsselung.- Netzwerkkonfiguration.- Steuerungsmechanismen auf Anwendungsebene, die alle über eine skalierbare, sichere Infrastruktur verteilt sind.- Eine sichere Plattform zur Verwaltung und Aktualisierung von digitalen Ressourcen und Dokumenten für Anwender oder beteiligte Unternehmen.- Einbindung von Ethereum Blockchain für die Protokollierung sämtlicher digitaler Ressourcen, Daten und Dokumente- Validierung und Ermächtigung zur Übertragung von digitalen Ressourcen auf andere Eigentümer.- Unterschiedliche Ebenen des autorisierten Zugriffs.- Login/Registrierung mittels E-Mail und Passwort.- Kunden können überall dort, wo es einen Internetzugang gibt, digitale Ressourcen teilen und verwalten. Durch Nutzung der öffentlichen Blockchain findet ein Austausch von Informationen in einer schnellen und sicheren Umgebung statt.- Autorisierte Mitglieder haben die Möglichkeit, nach sämtlichen Daten und digitalen Ressourcen, die auf die Blockchain-Plattform hochgeladen werden, über unsere nutzerfreundliche Schnittstelle zu suchen.- Unsere HashDrop-Anwendung kommuniziert mit der gesicherten Datenbank, die mit der Blockchain - auf der hochgeladene Daten und digitale Ressourcen aufgezeichnet werden - synchronisiert wurde.Fehler in der Dokumentation sind die Fehlerquelle Nummer 1 und führen zu einem hohen Kosten- und Zeitaufwand.- Unsere Plattform eliminiert doppelt angelegte Dokumente, verlorengegangene Dokumente, dokumentenbezogene Probleme und Ausnahmen.- Egal, ob es um die Übermittlung von Dateien oder den Handel mit digitalen Ressourcen geht, es wird für alle Beteiligten erheblich billiger, Dokumente und Daten in Verbindung mit der Transaktion zu prüfen und zu auditieren.Admins können folgende Bereiche umfassend steuern:- Fähigkeit der Zusammenarbeit im Team.- Ob Mitglieder Dateien und Ordner mit anderen Personen innerhalb des Unternehmens teilen können oder nicht.- Ob Mitglieder Ordner, die anderen Personen innerhalb des Unternehmens gehören, editieren können oder nicht.- Ob Mitglieder eine Dateianfrage stellen und eine Datei von anderen Mitgliedern im Unternehmen anfordern können oder nicht.- Ob ein Mitglied Dateien öffnen und Anmerkungen machen kann oder nicht. 