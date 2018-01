David Morgan: "Tauschen Sie Gold gegen Silber, wenn das Verhältnis auf 80 steigt"

Der Analyst und Börsenbrief-Herausgeber David Morgan rechnet mit starkem Aufwärtspotential im Edelmetallsektor bis zum Jahr 2020. Dies sagte er in einem gestern auf kitco.com veröffentlichtem Videointerview mit Daniela Cambone.Angebot und Nachfrage sind dabei seiner Ansicht nach nicht die entscheidenden Preisfaktoren am Silbermarkt. Die Geschichte habe gezeigt, dass der Silberpreis auch dann steigen kann, wenn sich die überirdischen Bestände erhöhen. Zudem gibt es verschiedene Sichtweisen auf diese Bestände. David Morgan sagt, dass sie sich insgesamt erhöht haben, während beispielsweise das Silver Institute unter Berücksichtigung der Investmentnachfrage davon ausgeht, dass unterm Strich ein Defizit am Silbermarkt besteht.In Bezug auf das Gold/Silber-Verhältnis, das im Laufe des letzten Jahres wieder gestiegen ist und zuletzt bei etwa 78 lag, sagt der Edelmetallexperte: "Das ist ein guter Trade. Wenn das Verhältnis zurück auf 80 steigt, ist das wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um Gold gegen Silber zu tauschen, falls Sie in Bezug auf die Edelmetalle bullisch sind - selbst dann, wenn Sie sich vorwiegend auf Gold konzentrieren." David Morgan zufolge wird das Verhältnis in Zukunft wieder auf etwa 60:1 oder 50:1 fallen. "Dann können Sie den Trade umkehren und Ihr Silber gegen Gold tauschen."Wie viele andere Marktbeobachter geht auch Morgan davon aus, dass der Goldpreis in diesem Jahr auf etwa 1.450 $ klettern könnte. "Ein Goldpreis von 1.550 $, der von einem Silberpreis von etwa 22 $ bestätigt wird, würde echte Bewegung in den Markt bringen", meint er außerdem. "Bis diese Werte erreicht sind, werden wir einen eher lustlosen Gold- und Silbermarkt erleben."© Redaktion GoldSeiten.de