Silberbestände der COMEX erreichen höchsten Wert seit 1994

Silberbestände der COMEX in Mio. Unzen

Die physischen Silberreserven, die die US-Terminbörse COMEX in ihren Lagerhäusern vorhält, belaufen sich derzeit auf 248 Mio. Unzen und sind damit so hoch wie schon seit Ende 1994 nicht mehr. Die berichteten die Marktforscher von Metals Focus in ihrem gestern erschienenen Newsletter "Precious Metals Weekly".Auch im Vergleich zum Jahresbeginn 2017 haben sich die Silberbestände der New Yorker Börse deutlich erhöht: Damals lagen sie noch bei 183 Mio. Unzen. Den Analysten zufolge könnte dies ein Hinweis auf eine schwache Silbernachfrage in den USA sein.Dies scheint zumindest teilweise zuzutreffen. Die industrielle Nachfrage nach dem weißen Metall entwickelte sich im letzten Jahr zwar gut, doch die Investmentnachfrage brach in den Vereinigten Staaten stark ein und wird sich Schätzungen zufolge auch in diesem Jahr nur leicht erholen.© Redaktion GoldSeiten.de