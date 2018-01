Endeavour Mining Corp.: Manipulation als Kaufchance

Die Aktie hat gestern satte 13% verloren und das alles nur, weil man das "Pricing", also den Wandlungspreis für die Anleihe, im Laufe des Tages mittels Buchbildung ermittelt hat.Nach Börsenschluss gab Endeavour Mining dann die Konditionen für die Anleihe bekannt ( Link ). Bis zu 330 Millionen USD werden emittiert und der Zins wird bei für das Unternehmen exzellenten 3% pro Jahr liegen!! Der Wandlungspreis liegt bei 23,45 USD (ca. 28,88 CAD), dem volumen-gewichteten Durchschnittspreis plus ein Premium von 32,50%!Das sind exzellente Konditionen und die "Drückerei" gestern, vermutlich plus Shorting, hat nicht besonders viel gebracht. Nochmals zum Verständnis. Endeavour steht finanziell top da. Per Ende Dezember 122 Millionen in Cash, 55 Mio. Leasing und 300 Mio. vom RCF Kredit abgerufen, der 500 Mio. Rahmen hat:Nun wird Endeavour billiges Fremdkapital mit 3% Zins bekommen und kann damit entweder den RCF-Kredit (LIBOR +2,95 bis +3,95%) ablösen oder vielleicht noch sinnvoller einsetzen.Für mich bleibt diese Bewegung eine Kaufchance für all die Anleger, die noch keine Endeavour haben und einen der besten Goldproduzenten am Markt einkaufen möchten.Interessenskonflikt: Ich habe gestern Aktien von der Firma gekauft. Ein mögliches Trading-Ziel ist das GAP bei 25 CAD. Aktuelles "Goldreport-KGV" bei 1.250 USD Goldpreis: 7!!!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.