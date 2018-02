Mitsubishi veröffentlicht Edelmetall-Quartalsbericht mit bullischen Kurszielen

Die Analysten von Mitsubishi haben gestern ihren Quartalsbericht zum Edelmetallsektor veröffentlicht. Darin äußern sie sich überwiegend optimistisch bezüglich der Preisentwicklung in diesem Jahr.Der Goldpreis werde demnach Unterstützung durch niedrige Realzinsen und den schwachen US-Dollar erhalten. Die Analysten erwarten, dass der Dollar trotz des guten Wirtschaftswachstums in den Vereinigten Staaten gegenüber anderen Währungen nachgeben wird, da die US-Notenbank den Zinssatz nur langsam anheben wird und in Europa mit einer geldpolitischen Straffung zu rechnen ist. "Unzählige Risiken und Unsicherheiten" würden Gold zudem als defensive Anlage für viele Investoren interessant machen. Mitsubishi prognostiziert daher einen Anstieg des Goldpreises auf bis zu 1.450 $ bis zum letzten Quartal 2018. Der Durchschnittskurs werde in diesem Jahr bei etwa 1.350 $ liegen.In Bezug auf auf Silber rechnen die Analysten mit einer Outperformance gegenüber Gold. Als positive Faktoren nennen sie die steigende Industrienachfrage, vor allem im Photovoltaik- und im Automobilsektor, das stagnierende Angebot und die mögliche Erholung der Investmentnachfrage, insbesondere seitens der Privatanleger. Gegenüber Gold ist das weiße Metall nach Einschätzung der Analysten noch immer unterbewertet. Für die Kursentwicklung im Jahresverlauf sagen sie ein maximales Hoch von 20,00 $ im Dezemberquartal und einen Durchschnittspreis von 17,91 $ vorher.Platin könnte trotz der sinkenden Nachfrage in der Automobilindustrie von einer Verknappung des Angebots profitieren und den Abstand zum Palladiumpreis verringern. Letzterer wird den Marktbeobachtern zufolge in den nächsten Monaten womöglich noch auf neue Allzeithochs klettern, bevor es zu einer Korrektur kommt. Mit einem Crash des Preises sei angesichts des globalen Angebotsdefizits jedoch nicht zu rechnen. Die beiden Metalle könnten daher in diesem Jahr unterm Strich auf einem ähnlichen Niveau notieren. Für das Gesamtjahr sagen die Analysten durchschnittliche Preise von 1.015 $ für Platin und 995 $für Palladium vorher.© Redaktion GoldSeiten.de