American Silver Eagle: Sprunghafter Anstieg der Verkaufszahlen im Januar

Die U.S. Mint gab kürzlich die Absatzzahlen der weltweit begehrten Anlagemünze American Silver Eagle für den Januar 2018 bekannt. Daraus geht hervor, dass die amerikanische Prägeanstalt im letzten Monat so viele Silbermünzen verkauft hat wie bereits seit Januar 2017 nicht mehr.Nachdem im Dezember nur 742.000 Stück der Silbermünzen zu je 1 Unze den Besitzer gewechselt hatten und die monatlichen Verkäufe im vergangenen Jahr - abgesehen vom Januar - immer deutlich unter 3 Mio. Unzen blieben, wurden nun 3.235.000 Silver Eagles abgesetzt. Gegenüber dem Vormonat sind die Verkaufszahlen damit auf mehr als das Vierfache angestiegen.Trotz der positiven Monatsbilanz bleibt der Umsatz jedoch hinter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zurück. Im Januar 2017 hatte die U.S. Mint 5.127.500 Silver-Eagle-Münzen verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de