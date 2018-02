Verkäufe der Anlagemünze American Gold Eagle im Januar

Die amerikanische Münzprägestätte U.S. Mint hat in dieser Woche die Verkaufszahlen der beliebten Anlagemünze American Gold Eagle für den ersten Monat des neuen Jahres veröffentlicht. Den Angaben zufolge konnte der Absatz gegenüber dem Dezember gesteigert werden, blieb jedoch weit hinter den Umsätzen im Januar 2017 zurück.Die Prägeanstalt verkaufte demnach im vergangenen Monat 36.000 Gold Eagles zu 1 Unze, 16.000 Münzen zu 1/2 Unze, 26.000 Münzen zu 1/4 Unze und 80.000 Münzen zu 1/10 Unze. Insgesamt konnten 158.000 Goldmünzen mit einem Gesamtgewicht von 58.500 Unzen abgesetzt werden, während es im Dezember 70.000 Münzen bzw. 43.000 Unzen waren. Insbesondere die Münzen in kleinerer Stückelung erfreuten sich im Januar wieder größerer Beliebtheit.Verglichen mit den Verkäufen im Januar 2017 wurde jedoch ein starker Rückgang der Nachfrage verzeichnet. Damals hatte die U.S. Mint noch 266.500 Münzen mit einem Gesamtgewicht von 117.500 Unzen abgesetzt.© Redaktion GoldSeiten.de