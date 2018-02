China: Der Goldmarkt boomt wieder

Die Gesamtnachfrage nach Gold hat sich in China im vergangenen Jahr erhöht, nachdem für 2016 ein Rückgang um 6,7% gegenüber 2015 gemeldet worden war. Wie die South China Morning Post heute berichtete, stiegen die Verkaufszahlen sowohl beim Goldschmuck als auch bei Gold zu Anlagezwecken 2017 wieder deutlich an.Die Zeitung beruft sich dabei auf Angaben der China Gold Association, deren Statistiken zufolge der landesweite Goldverbrauch im letzten Jahr 9,4% zugenommen hat und sich auf insgesamt 1.089 Tonnen belief. Insbesondere die Nachfrage nach Goldschmuck erholte sich, nachdem sie 2016 um 19% eingebrochen war, und erreichte 2017 696,5 Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 10,4%.Doch auch das Interesse an Goldbullion nahm 2017 zu. Dem Artikel zufolge kauften die Chinesen im Laufe des Jahres Goldmünzen und -barren im Umfang von 276,4 Tonnen, 7,3% mehr als im Jahr zuvor.Dem gegenüber stand jedoch ein Rückgang der inländischen Goldproduktion um 6% auf 426,1 Tonnen. Damit sank der Ausstoß der chinesischen Goldminen zum ersten Mal seit dem Jahr 2000. Die China Gold Association führt dies auf strengere Umweltauflagen und damit in Zusammenhang stehende Minenschließungen zurück. Reuters meldet zudem, dass sich das Handelsvolumen an der chinesischen Edelmetallbörse Shanghai Gold Exchange 2017 um 11,5% auf 54.292 Tonnen erhöht hat. Gleichzeitig habe der Umsatz um 14,8% zugenommen und sei auf umgerechnet 2,38 Billionen $ gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de