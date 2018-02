Fördermengen der US-amerikanischen Goldminen im November

Der Ausstoß der US-amerikanischen Goldminen hat sich November vergangenen Jahres gegenüber dem Vormonat geringfügig erhöht. Dies geht aus den jüngsten Daten hervor, die das geologische Institut der Vereinigten Staaten US Geological Survey ( USGS ) kürzlich veröffentlichte.In dem aktuellen Bericht wurden zudem die Produktionszahlen des Bundesstaates Nevada für die ersten zehn Monate des Jahres teils deutlich nach unten korrigiert. Dadurch fiel auch Gesamtausstoß geringer aus als bislang berichtet (vgl. die Daten zur US-Goldproduktion im Oktober ).Die landesweite Goldfördermenge lag den Angaben zufolge im November 2017 bei 18.800 kg und erhöhte sich damit um 200 kg bzw. 1% im Vergleich zum Oktober. Gegenüber dem November 2016 ergab sich ein leichtes Minus von 100 kg.Der tägliche Minenausstoß lag im November bei durchschnittlich 628 kg, verglichen im 598 kg im Oktober und 632 kg in den ersten elf Monaten des Jahres 2017.Der durchschnittliche Goldpreis im November wurde von Engelhard Industries mit 1.285,33 US-Dollar je Feinunze berechnet und war damit 1,43 $ höher als in Oktober.© Redaktion GoldSeiten.de