Bankers Cobalt Corp.: Tätigkeit von David Frances als Sonderberater des Board of Directors

Vancouver, 1. Februar 2018 - Bankers Cobalt Corp. (TSXV: BANC) (das Unternehmen oder Bankers) meldet, dass sich Herr David Frances, ein Mitglied des Advisory Board, bereit erklärt hat, als Sonderberater des Board of Directors von Bankers zu fungieren.Kevin Torudag, der President der operativen Tochtergesellschaft von Bankers in der Demokratischen Republik Kongo (DRK), erklärte dazu: Bankers ist außerordentlich erfreut, bekannt zu geben, dass David Frances sich bereit erklärt hat, als Sonderberater unseres Board of Directors tätig zu werden; damit ist er gegenüber seiner früheren Position im Advisory Board stärker in das Unternehmen eingebunden. David Frances besitzt eingehende Kenntnisse hinsichtlich des Aufbaus von Rohstoffunternehmen in der DRK und der Wertschöpfung für alle Beteiligten. Neben seinem umfangreichen Wissen verfügt David Frances auch über wertvolle Kontakte sowohl im operativen Bereich als auch an den Finanzmärkten. David Frances wird auf Unternehmensebene strategische Beratung leisten und den Aufbau eines effizienten operativen Teams in der DRK unterstützen.David Frances ist seit 25 Jahren auf internationaler Ebene als Bergbauexperte tätig und hat von 2006-2012 bei Mawson West erfolgreiche Projekte in der Demokratischen Republik Kongo entwickelt. Er entwickelte Mawson West von einem aussichtsreichen westaustralischen Goldunternehmen zu einem bedeutenden internationalen Akteur im Bereich Produktion, Exploration und Erschließung von Kupferlagerstätten in der DRK. Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Transaktion mit Anvil Mining und der anschließenden Wiederinbetriebnahme der Kupfer-Silber-Mine Dikulushi führte David Frances im Jahr 2010 die weltweit größte Kapitalbeschaffung im Grundmetallsektor inklusive Börsengang zum Erfolg, sodass Mawson West mit einer Marktkapitalisierung von $ 250 Millionen an der TSX gelistet wurde. David Frances hat auch andere erfolgreiche Entwicklungen betreut, was etwa zur Goldlagerstätte Challenger von Dominion Mining - heute im Eigentum von Kingsgate - in Südaustralien führte. David Frances wurde am 20. Dezember 2017 zum Chairman von Tiger Resources Ltd. (ASX: TGS) bestellt. TGS gab am 22. Januar 2018 den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung bekannt, nach welcher die TGS-Aktivitäten in der DRK für USD 260 Millionen an ein Konsortium veräußert werden, das aus Sinomine Resource Exploration und Shenzen Oriental Fortune Capital besteht. Bankers Cobalt Corp. ist ein Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Kobalt- und Kupferlagerstätten in der DRK nach höchsten kanadischen Standards konzentriert. Dies betrifft die Lieferkette und überprüfbare Erzquellen, die die Verarbeiter in der DRK gegenüber den Verbrauchern nachzuweisen haben. Bankers verfügt über die Rechte an 20 separaten Mineralkonzessionen in strategischer Lage im südlichen Kupfergürtel der DRK; diese umfassen eine Gesamtfläche von mehr als 297 km². Bankers hat die Absicht, Beteiligungen an weiteren Konzessionen zu erwerben. Alle Konzessionen wurden entweder neu gewährt oder über renommierte Partner in der DRK erworben und verfügen über einwandfreie Rechtstitel ohne Regierungsbeteiligung; damit ist Bankers eines der wenigen und vielleicht sogar das einzige börsennotierte Junior-Bergbauunternehmen in der DRK mit 20 Konzessionen, die unmittelbar erkundet und erschlossen werden können. Bankers verfügt über ein erfahrenes operatives Team, das im südlichen Kupfergürtel der DRK im Einsatz ist. Als Junior-Bergbauunternehmen sieht sich Bankers als einer der Vorreiter in der Exploration von Kobalt und Kupfer in der DRK. 