Gold: Kursziele für 2018

der allgemeine Rückgang des US-Dollar-Index und der sinkende USD/JPY-Wechselkurs

anhaltend niedrige Zinsen auf globaler Ebene

fehlende finanzielle Disziplin in den USA

weltweite geopolitische Unsicherheit

Nach einem Anstieg um fast 14% im Jahr 2017, dem größten Kursgewinn seit 2010, scheint sich der Goldpreis an der COMEX nun in einer guten Ausgangslage für eine weitere Aufwärtsbewegung in diesem Jahr zu befinden. Dabei könnte ihm nun endlich der entscheidende Ausbruch nach oben gelingen.Bei der Erholung des Goldmarktes seit den Tiefs vom Dezember 2015 haben zahlreiche Faktoren eine Rolle gespielt. Dazu zählten u. a.:Die Faktoren, die den Goldpreis zu Beginn des Jahres 2018 unterstützen, sind u. a. die politischen Risiken in den Vereinigten Staaten, die weiterhin bestehenden geopolitischen Spannungen und der zunehmende Trend zur Umgehung des Dollars im internationalen Handel.Diese Risiken werden den Wert des US-Dollars weiter sinken lassen, was wiederum zu einer anhaltenden Rally im Rohstoffsektor führen wird. Aktive Vermögensverwalter werden ihre Engagements im Rohstoffsektor erhöhen und Kapital aus überbewerteten Anlageklassen wie Aktien und Anleihen abziehen. Es wird sich schon bald eine Aufwärtsdynamik mit höheren Hochs und höheren Tiefs entwickeln, während die neue Hausse zur Kenntnis genommen und widerwillig akzeptiert wird.Obwohl das Bärenmarkt-Tief vom Dezember 2015 rückblickend problemlos identifiziert werden kann, wurde es damals nur von wenigen als solches erkannt. Das Gleiche wird man später auch über den Ausbruch des Goldpreises nach oben und die Wiederaufnahme des Bullenmarktes sagen können. Wie und wann kann der durchschnittliche Goldanleger also wissen, dass sich das Blatt endgültig gewendet hat? Wenn wir die Kurscharts betrachten, erhalten wir eine ziemlich klare Antwort.Unten sehen Sie den Wochen- und den Monatschart des Goldpreises an der COMEX. Wie Sie leicht erkennen können, hat der Kurs mehr als vier Jahre mit der Bildung eines runden Boden zugebracht. Mit einem Anstieg auf über 1.400 $ könnte er nun aus dieser auch als "Untertasse" bekannten Formation ausbrechen. Wird die neuen Unterstützungslinie bei 1.400 $ in den Tagen nach dem Ausbruch erfolgreich getestet, sind anschließend neue und höhere Hoch zu erwarten, die den Aufwärtstrend bestätigen.Die Aufwärtsbewegung wird zudem vom Aufeinandertreffen mehrerer positiver technischer Faktoren begünstigt. Wie Sie sehen liegt der gleitende 50-Wochen-Durchschnitt über dem 100-Wochen-Durchschnitt und beide befinden sich oberhalb des 200-Wochen-Durchschnitts. Zudem steigen alle drei Linien an bzw. haben ihre Abwärtsbewegung beendet. Diese technische Ausgangssituation hat zur Folge, dass die Rohstofffonds überwiegend Long-Positionen halten und bei Kursrücksetzern kaufen und dadurch die Aufwärtsdynamik verstärken.Entspannen Sie sich also und freuen Sie sich auf höhere Goldpreise im Laufe des Jahres 2018. Der Anstieg auf über 1.400 $ wird die Basis für eine Rally auf 1.525 $ schaffen. Ist diese Hürde ebenfalls überwunden, wird eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung der Allzeithochs von 2011 möglich, vielleicht schon im nächsten Jahr. Jetzt ist daher der richtige Zeitpunkt, um sich am Markt zu positionieren und an der neuen Hausse teilzunehmen.© Craig HemkeDer Artikel wurde am 31. Januar 2018 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.