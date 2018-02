Copper Mountain Mining Corp.: Positive Bohrergebnisse erweitern Lagerstätte New Ingerbelle

BohrloAzimNeiguvon (bis (AbschniCu % Au Ag CuÄq1

ch ut ng m) m) tt g/t g/t %

Nr. (m)



17IG-0317 -49 3,0 161,0158,0 0,29 0,22 0,49 0,42

1*



einsch 3,0 75,0 72,0 0,42 0,30 0,62 0,60

ließl.



17IG-0134 -49 32,6 57,0 24,2 0,40 0,41 0,66 0,65

2

*

90,6 212,3121,7 0,36 0,16 1,00 0,46

einsch 90,6 188,197,5 0,54 0,26 1,61 0,71

ließl.



17IG-0207 -51 90,5 185,094,5 0,27 0,20 0,52 0,39

3

*

249,0267,318,3 0,29 0,25 0,61 0,44

17IG-0267 -51 17,4 54,0 36,6 0,25 0,17 0,54 0,36

4

*

78,3 118,039,7 0,39 0,31 0,86 0,58

145,4194,248,8 0,39 0,28 0,68 0,56

212,5252,139,6 0,57 0,36 0,86 0,79

270,4367,997,5 0,24 0,21 0,38 0,37

17IG-0217 -48 172,8218,645,8 0,19 0,08 0,29 0,24

5



367,8389,221,4 0,24 0,14 0,26 0,33

17IG-0131 -49 258,2282,624,4 0,43 0,43 0,93 0,69

6



337,4361,824,4 0,35 0,25 0,59 0,50

17IG-0334 -51 81,4 121,039,6 0,27 0,07 0,60 0,32

7



227,7316,188,4 0,40 0,3 0,77 0,58

364,9401,436,5 0,19 0,11 0,39 0,26

17IG-028 -65 239,9264,324,4 0,26 0,23 0,27 0,40

8



17IG-023 -58 44,8 63,1 18,3 0,37 0,06 1,29 0,41

9



178,9200,321,4 0,48 0,07 1,65 0,53

386,2541,6155,4 0,30 0,24 0,48 0,45

17IG-124 -48 60,1 105,845,7 0,33 0,12 1,18 0,41

0



17IG-1332 -46 38,7 96,6 57,9 0,47 0,21 1,01 0,60

1



105,8142,336,5 0,51 0,16 0,46 0,61

17IG-148 -46 75,3 163,788,4 0,28 0,18 0,62 0,39

2



197,2230,733,5 0,46 0,32 0,84 0,66

246,0261,215,2 0,34 0,24 0,57 0,49

270,4313,042,6 0,24 0,25 0,59 0,39

17IG-1285 56 108,8148,439,6 0,29 0,15 0,86 0,39

4



188,1252,164,0 0,36 0,25 0,85 0,51

17IG-1111 -56 60,1 114,954,8 0,49 0,29 0,52 0,67

5



136,3188,151,8 0,16 0,11 0,34 0,23

322,2340,518,3 0,40 0,27 0,78 0,57

Vancouver, 1. Februar 2018 - Copper Mountain Mining Corp. (TSX: CMMC) (das Unternehmen oder Copper Mountain) freut sich, sämtliche Ergebnisse aus seinem Bohrprogramm in der Lagerstätte New Ingerbelle bei der Mine Copper Mountain bekannt zu geben.Die Ergebnisse aus den vierzehn absolvierten Bohrlöchern mit insgesamt 4.750 m sind in der Tabelle weiter unten zusammengefasst. Das Bohrprogramm war in folgender Hinsicht erfolgreich:1. Überprüfung und Bestätigung des historischen Datenmaterials; die bislang als abgeleitet klassifizierten Ressourcen können deshalb nun auf Grundlage der Kontinuität der Mineralisierung und der Datendichte in höhere Kategorien eingestuft werden;2. Bohrungen durchteuften Mineralisierung außerhalb des Blockmodells, was auf Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen in seitlicher Richtung und in die Tiefe hinweist;3. Die Bohrlochergebnisse bestätigen den hohen Golderzgehalt der Mineralisierung bei Ingerbelle, der auf Grundlage der historischen Produktionsdaten auf 0,66 g/t Au für jedes 1 % des Kupfergehalts geschätzt wurde.Die Standorte der Bohrlöcher wurden ausgewählt, um die in der Vergangeheit abgegrenzte Mineralisierung in einem gleichmäßigen Muster zu durchteufen, soweit dies die Topografie sowie die mit Wasser oder Abraum gefüllten Bereiche erlauben (siehe Karte und Querschnitt im Anhang). Die historischen Bohrdaten für die Lagerstätte Ingerbelle beinhalteten 582 Bohrlöcher über insgesamt 80.500 m, wovon etwa die Hälfte unterhalb des vorherigen Abbaugebiets liegt. Die 35 bedeutendsten Bohrabschnitte aus dem aktuellen Programm, die in der Tabelle weiter unten ausgewiesen sind, lieferten einen durchschnittlichen Kupferäquivalentgehalt von 0,48 % CuÄq (0,34 % Cu, 0,70 g/t Ag und 0,22 g/t Au).Die Ressource bei Ingerbelle, die auf Grundlage der historischen Daten (abgeleitet) in einem Whittle-Modell (erarbeitet unter Anwendung eines Kupferpreise von 2,75 USD pro Pfund und aktueller Abbaukosten) geschätzt wurden, beinhaltet 104 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,42 % CuÄq (0,30 % Cu und 0,20 g/t Au) auf Basis eines Cutoff-Wertes von 0,2 % Kupfer. Eine überarbeitete Ressourcenschätzung auf Grundlage der historischen und neuen Bohrdaten wird in Kürze durchgeführt werden. Es werden zusätzliche Bohrprogramme und technische Untersuchungen erarbeitet werden, um die Ressourcen in den Reservenstatus zu erheben. Ziel dieser Arbeiten ist die Beschreibung ausreichender Reserven, die den Plan für die Lebensdauer der Mine von Copper Mountain um zehn weitere Produktionsjahre erweitern können.* zuvor veröffentlichte Ergebnisse1: CuÄq % : mit Preisen von 3,10 USD pro Pfund Cu, 1.275 USD pro Unze Au und 18 USD pro Unze Silber sowie Gewinnungsraten von 82 %, 70 % und 55 % für Cu, Au bzw. Ag berechnet. Transportkosten und Schmelzbedingungen berücksichtigt.2: 17IG-13 musste in der Deckschicht aufgegeben werden.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42300/News release_2018-02-01 Drill Results from New Ingerbelle_DEprcom.001.pngHinweis: Die Bohrlöcher wurde auf eine Scheibe projiziert, wodurch die Orientierungen verzerrt erscheinen könnten.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42300/News release_2018-02-01 Drill Results from New Ingerbelle_DEprcom.002.jpegNew Ingerbelle mit Angabe der Diamantbohrlöcher 2017 (auf Draufsicht projiziert). Der Querschnitt in der vorherigen Abbildung erstreckt sich durch das Zentrum der obigen Darstellung.Das Flaggschiffprojekt von Copper Mountain ist die unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia gelegene Mine Copper Mountain. Das Unternehmen steht in einer strategischen Allianz mit der Mitsubishi Materials Corporation, die 25 % der Minenanteile besitzt. Die Mine Copper Mountain beherbergt große Kupferressourcen, deren Mineralisierung in seitlicher Richtung und in der Tiefe offen ist. Dieses bedeutende Explorationspotenzial wird in den nächsten Jahren genauer untersucht, um das volle Erschließungspotenzial des Konzessionsgebiets zur Gänze bewerten zu können. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com.Peter Holbek ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Für das Board von Copper Mountain Mining Corp.Peter Holbek, M.Sc.P. Geo.Dan Gibbons, Investor Relations604-682-2992 DW 238E-Mail: Dan@cumtn.comRod Shier, Chief Financial Officer604-682-2992 DW 222E-Mail: Rod@CuMtn.comWebseite: www.CuMtn.comSuite 1700, 700 West Pender StreetVancouver, BC V6C 1G8Telefon: (604) 682-2992Fax: (604) 682-2993Website: www.CuMtn.comTSX: CMMCHinweis: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese Aussagen können in erheblichem Maße von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen in der Zukunft abweichen. Die Leser werden ersucht, die vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu konsultieren, und hier vor allem die aktuellen Berichte, in denen wichtige Risikofaktoren aufgezeigt werden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Schätzungen der Analysten zu prüfen oder zu bestätigen bzw. Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!