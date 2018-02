Teranga Gold Corp.: Bohrergebnisse und diese Übernahme würde passen

Teranga meldete gestern nach Börsenschluss Bohrergebnisse vom Golden Hill Projekt in Burkina Faso ( Link ). Teranga Gold hat sich im vergangenen Jahr eine Option gesichert, bis zu 80% an diesem Gebiet über Explorationsausgaben zu verdienen. Bislang läuft die breit gestreute Suche sehr gut und erneut konnte Teranga auf mehreren Zielen gute Goldgehalte entdecken:Fünf Ziele, die Kilometer weit voneinander entfernt liegen und überall gute bis sehr gute Treffer!Teranga ist aktuell mit zwei Diamantbohrgeräten aktiv und wird das ganze Jahr über weiter bohren.Es wurden bereits sechs weitere Ziele entdeckt, die überprüft werden.Die Ergebnisse werden die Aktie zwar kaum bewegen, doch sie zeigen, dass das Management ein gutes Gespür für interessante Goldprojekte hat.Teranga hat aktuell, neben der hochprofitablen Mine im Senegal, diese Explorationsgebiete in Burkina Faso plus das produktionsreife Banfora Gebiet, ebenfalls in Burkina Faso.Zusätzlich hat man sich im Dezember in ein Joint-Venture zur Goldexploration in der Elfenbeinküste eingekauft.Strategisch gefällt mir, was ich da sehe. Die Mine im Senegal läuft sehr gut und erwirtschaftet Cash. Die potentiell nächste Mine Banfora steht in den Startlöchern und zusätzlich baut Teranga ein starkes Explorationsportfolio auf. Im Grunde würde ich sagen, dass ein Produzent wie Endeavour Mining ein solches Unternehmen kaufen sollte.Man könnte sich so in Afrika noch breiter aufstellen. Die Produktion einer Endeavour würde von ca. 700.000 Unzen auf über 900.000 Unzen pro Jahr steigen, mit der Banfora Mine sogar die magische Schwelle von 1 Million Unzen pro Jahr erreichen.Vielleicht ist hier der Wunsch der Vater des Gedanken, doch beide Unternehmen würden gut zusammenpassen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.