Resolute Mining Ltd.: Dicker Insider-Kauf von Welborn!

Der CEO John Welborn von Resolute Mining hat gestern, nachdem der Quartalsbericht einen Tag zuvor veröffentlicht wurde, einen großen Insider-Kauf getätigt ( Link ).Insgesamt hat Welborn 300.000 Aktien im Gegenwert von 348.000 AUD erworben (1,16 AUD je Aktie) und so seinen Bestand auf 2,5 Millionen Aktien ausgeweitet:Knapp 350.000 AUD sind auch für Welborn kein Pappenstiel und mit insgesamt 2,5 Millionen Aktien hat er sehr viel "skin in the game".Bei Goldproduzenten dieser Größe sieht man ein solches Engagement mit privatem Geld eher selten.Der 10-Jahreschart sieht extrem spannend aus. Zweimal wurde die Unterstützung getestet. Ein Wochenschlusskurs über 1,20 AUD würde den Ausbruch bedeuten:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.