Jim Rickards, Rick Rule und Peter Hug diskutieren Trends und Aussichten am Goldmarkt

Das Nachrichtenportal Kitco News hat auf der Vancouver Resource Investment Conference eine spannende Diskussionsrunde mit prominenten Gästen aus dem Goldsektor organisiert. Bestsellerautor und Finanzmarktexperte Jim Rickards, Starinvestor und CEO von Sprott Holdings Rick Rule sowie der Chef von Kitcos Trading-Abteilung Peter Hug äußerten sich dabei zu aktuellen Trends, Preisprognosen und den fundamentalen Verschiebungen am Goldmarkt.Die Experten haben zum Teil sehr unterschiedliche Einstellungen gegenüber Gold. Rick Rule erwartet beispielsweise nicht zwangsläufig, dass der Goldkurs "ausbricht". In den letzten Jahren habe Gold genau das getan, was der Investor wollte: "Es hat meine Kaufkraft geschützt."Markroanalyst Jim Rickards ist dagegen überzeugt, dass wir gerade den Beginn der dritten großen Goldhausse erleben. "Dieser Bullenmarkt könnte fünf, sechs oder sieben Jahre andauern und den Goldkurs letztlich auf 10.000 $ je Unze steigen lassen", so Rickards. Die Zahl der möglichen Katalysatoren für eine solche Hausse ist dem Autor zufolge fast unüberschaubar. Denkbare Auslöser seien u. a. ein Krieg zwischen den USA und Nordkorea, ein Handelskrieg mit China, die Einführung einer goldgedeckten Währung in Russland oder China oder ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump.Peter Hug, bekannt für seine eher konservativen Einschätzungen, hält immerhin einen Anstieg des Goldpreises auf 1.425 $ in diesem Jahr für möglich, sobald die Widerstandslinie bei 1.365 $ durchbrochen wird. Ein bullisches Signal kommt seiner Ansicht nach vom Einzelhandel: "Die Privatanleger verkaufen trotz der starken Preisentwicklung", sagt Hug. "Das ist ein Phänomen, das ich bislang noch nie beobachten konnte." Normalerweise würden die Anleger bei langfristigen Tiefs verkaufen und bei Hochs kaufen. "Die Privatanleger liegen im Allgemeinen immer falsch. Das allein deutet bereits darauf hin, dass es noch Aufwärtspotential am Goldmarkt gibt", so Hug.Darüber hinaus diskutieren die Experten die künftige Geldpolitik und weitere fundamentale Triebkräfte des Edelmetallsektors. Dabei gehen sie u. a. auch auf die Fragen ein, ob wir das weltweite Fördermaximum im Goldbergbau bereits überschritten haben, wie die Generation der Millennials den Goldmarkt künftig beeinflussen wird und ob ein neuer Goldstandard denkbar ist.Hier können Sie die Diskussion in voller Länge sehen: