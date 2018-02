Nicht mehr viel Zeit bis zum Impuls!

Ich kann es heute recht kurz machen, die Situation ist klar.Im Sonderbericht, welcher letzte Woche veröffentlicht wurde, haben wir alle Marken genau benannt die nun relevant sind was die zwei möglichen Kursverläufe angeht.Wir müssen somit festhalten, hier kann noch etwas gehen für die Bullen. Die Ausreizung der Zone bis 1388 $ bleibt damit weiter im Rahmen des Möglichen ist aber aktuell unwahrscheinlich. Darüber wollen wir den Preis aber nicht mehr sehen, um kein noch bullischeres Szenario auf den Plan zu rufen. Unter 1335 $ nach TAGESSCHLUSS ist ein Hoch bestätigt und wir können uns der Korrekturerwartung zwischen 1316 $ und 1285 $ zu wenden.Das heißt wenn wir jetzt auf den Chart schauen, sehen wir wie der Kurs direkt in Richtung unseres Korrekturszenarios läuft.Wichtig in der Korrektur, unter 1263 $ sollte der Preis nicht mehr rutschen. Auch der GLD ist aktuell unter die 126.46 $ gefallen. Die Korrektur sollte im Idealmaß die Zone von 124.84 $ bis 122.02 $ anlaufen. Wobei ein Unterschreiten von 119.98 $ nicht mehr erfolgen darf.Für beide Märkte werden wir selbstverständlich Tradingbereiche in den Updates für Abonnenten hinterlegen, um den letzten Einstieg zu nutzen bevor der Bullenzug in einer Welle 3 den Bahnhof verlässt.Das gleiche gilt für Silber, seit unserem letzten Zielbereich (blaue Box im Chart) konnten gute Gewinne mitgenommen werden. Der nun folgende wird sehr wahrscheinlich der letzte Einstieg vor einer längeren Impulsbewegung sein. Bereiten Sie sich jetzt darauf vor, anstatt dem Markt hinterherzurennen wenn eine Impulsbewegung im Silber anläuft.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de