Kitcos Goldumfragen: Analysten erwarten Korrektur am Goldmarkt

Zum ersten Mal in diesem Jahr sind sich Wall Street und Main Street bezüglich der kurzfristigen Aussichten für den Goldkurs nicht einig. Die wöchentliche Umfrage des Nachrichtenportals kitco.com ergab, dass die Finanzprofis zunächst mit einem Preisrückgang rechnen, während der Optimismus unter den Privatanlegern ungetrübt ist.An der Umfrage beteiligte sich in der letzten Woche 17 professionelle Analysten und Marktbeobachter. Von diesen glauben elf (65%), dass der Goldpreis in dieser Woche nachgeben wird, während nur drei von ihnen (18%) weiterhin bullisch eingestellt waren. Weitere drei Umfrageteilnehmer gehen von einer Seitwärtsentwicklung des Kurses aus.Darüber hinaus gaben 1.060 private Edelmetallanleger ihre Stimme ab. Diese sind im Gegensatz zu den Vertretern der Wall Street noch immer mehrheitlich bullisch: 676 von ihnen bzw. 64% erwarten einen Anstieg des Goldpreises im Wochenverlauf. Nur 238 Umfrageteilnehmer bzw. 22% denken dagegen, dass der Kurs fallen wird. Die restlichen 146 Anleger bzw. 14% waren neutral eingestellt.In der vergangenen Woche waren noch 52% der Analysten und 62% der Privatanleger bullisch. Positive Arbeitsmarktdaten aus den USA und eine vorübergehende Erholung des Dollars könnten dem Artikel zufolge nun jedoch eine Korrektur am Goldmarkt auslösen.© Redaktion GoldSeiten.de