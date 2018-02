Platin: Nach der Korrektur wieder gen Norden

Seit Ende 2017 dominiert bei Platin eine steile Aufwärtsbewegung, die zuletzt bis an das Rallyhoch des Vorjahres bei 1.022 USD führte. Mit dem Erreichen dieser markanten Hürde setzte in der vergangenen Woche eine Seitwärtskorrektur ein, die bislang im Bereich der Unterstützung bei 990 USD verläuft. Kurzfristig ist die Kaufwelle seit Mitte Dezember abgebremst worden und Platin weiter korrekturanfällig. Dabei dürfte es sich jedoch nur um eine temporäre Gegenbewegung im Rahmen eines intakten Aufwärtstrends handeln.Sollte Platin jetzt weiter unter 990 USD zurücksetzen, würde sich die Korrektur bis 967 USD ausdehnen. Dort hätten die Bullen allerdings beste Chancen, das Ruder herumzureißen und den Wert wieder bis 1.020 USD anzutreiben. Bei einem Ausbruch über die Marke könnte sich der Aufwärtstrend bis 1.043 USD und darüber in den kommenden Wochen bis 1.066 USD ausdehnen. Ein Bruch der 967 USD-Marke würde den Anstieg der Vorwochen zwar noch nicht in Frage stellen, jedoch für eine deutlichere Gegenbewegung bis 941 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG