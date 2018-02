Voltaic Minerals Corp. gibt Datum der Aktienzusammenlegung bekannt

5. Februar 2018 - Voltaic Minerals Corp. (TSXV: VLT, OTC: VTCCF, FSE: 2P61) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass die TSX Venture Exchange nach der Pressemitteilung vom 25. Januar 2018 die Zusammenlegung der Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) im Verhältnis von zehn (10) Aktien vor der Zusammenlegung zu einer (1) Aktie nach der Zusammenlegung (die Zusammenlegung) genehmigt hat. Die Zusammenlegung wird bei Marktöffnung am 6. Februar 2018 wirksam. Das Unternehmenssymbol bleibt VLT.Zurzeit hat das Unternehmen insgesamt 64.533.801 ausgegebene und ausstehende Aktien. Dementsprechend wird es nach der Aktienzusammenlegung insgesamt 6.453.380 ausgegebene und ausstehende Aktien geben, die möglicherweise auf- oder abgerundet werden können. Es gibt keine Höchstgrenze für genehmigte Aktien. Computershare Investor Services Inc. (Computershare) wird den Aktionären Begleitschreiben schicken und sie darüber informieren, wie sie die Aktienzertifikate vor der Zusammenlegung gegen Aktienzertifikate nach der Zusammenlegung tauschen können. Aktionäre werden gebeten, ihre Aktienzertifikate, wie in dem Schreiben erläutert, zusammen mit dem Begleitschreiben an Computershare zu schicken. Voltaic Minerals Corp. ist ein Lithiumexplorationsunternehmen aus Vancouver, das 100 % der Anteile am Lithiumprojekt Green Energy besitzt. Dieses Projekt umfasst 4.160 Acres an Schürfrechten des Bureau of Land Management (BLM) und ist im Grand County in Utah, 15 km westlich der Stadt Moab. Lithium und andere Mineralien sind im Konzessionsgebiet in einer übersättigten Solelösung (40 % Mineralien, 60 % Wasser) enthalten, die während der Exploration von Ölvorkommen entdeckt wurde. Im Zuge der Bohrungen wurde damals die klastische Einheit Nr. 14 der Paradox Formation durchteuft.FÜR DAS BOARD Voltaic Minerals Corp.Darryl JonesDarryl Jones, President & CEOTel: 604.681.1568info@voltaicminerals.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!