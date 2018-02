Silber: Kommt es zum schnellen Konter?

Der Silberpreis rutschte am vergangenen Freitag unter das massive Unterstützungscluster bei 16,90 USD und aktivierte auf diese Weise ein Verkaufssignal. Am Montag versuchten sich die Käufer an einem schnellen Konter.Dieser kam über das jetzt neue Widerstandsband bei 16,90 USD aber nicht hinaus. Erst wenn diese Hürde genommen wird, hellt sich das Chartbild wieder auf und ein erneuter Angriff auf die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 17,75 USD könnte starten. Vorgeschaltet dient die Marke von 17,25 USD als weiterer Widerstand. Fällt der Silberpreis dagegen unter 16,50 USD zurück, dürfte der Abwärtsdruck zunehmen, wobei die Kreuzunterstützung bei 16,08 USD eine ideale kurzfristige Anlaufmarke darstellen würde.Kursverlauf vom 28.07.2017 bis 06.02.2017 (log. Kerzenchartdarstellung/ 1 Kerze = 1 Tag)© Bastian GaluschkaQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG