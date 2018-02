Börsencrash lässt Volatilität in die Höhe schießen

© ZeroHedge

Die Korrektur an den Aktienmärkten setzte sich in der Nacht fort. Nach Börsenschluss in den USA ging es für die wichtigsten Indices weiter abwärts, während die Volatilität förmlich explodierte.Die Analysten von Morgan Stanley führen die jüngsten Entwicklungen auf einen Einbruch der Liquidität zurück. Gleichzeitig erreichte das Handelsvolumen des Volatilitätsindex VIX ein neues Allzeithoch, da zahlreiche Trader gezwungen waren, ihre Short-Positionen einzudecken. Dies berichtete ZeroHedge gestern.Der Anstieg des Volatilitätsindex zählt zu den größten Bewegungen innerhalb eines Tages, die je verzeichnet wurden.Der Dow Jones verlor zwischenzeitlich knapp 1.600 Punkte:Der S&P 500 fiel nach Börsenschluss unter seinen 100-Tages-Durchschnitt:Auch an den asiatischen Börsen ging es abwärts:Der Goldpreis legte in der Nacht dagegen deutlich zu:© Redaktion GoldSeiten.de