WGC-Bericht zur Goldnachfrage 2017: Investitionen stark rückläufig

Der World Gold Council (WGC) veröffentliche gestern seinen vierteljährlich erscheinenden Bericht zur Entwicklung der globalen Goldnachfrage. In der aktuellen Ausgabe werten die Marktforscher die Daten und Trends des Gesamtjahres sowie des vierten Quartals 2017 aus.Den Angaben zufolge erhöhte sich die Nachfrage nach dem gelben Metall in den letzten drei Monaten auf 1.095,8 t und lag damit 6% über dem Vorjahresquartal. Im Gesamtjahr wurde gegenüber 2016 jedoch ein Rückgang der Nachfrage um 7% auf 4.071 t verzeichnet.Das Interesse an Goldinvestitionen fiel 2017 deutlich geringer aus als 2016. Der WGC verzeichnete einen Rückgang um insgesamt 23% von 1.595,5 t auf 1.231,9 t. Zurückzuführen ist das in erster Linie darauf, dass die Anleger auf globaler Ebene deutlich weniger in Gold-ETFs investierten als noch im Vorjahr. Zwar verbuchten die goldgedeckten ETFs immerhin Zuflüsse von 202,8 t, doch hatte sich das Plus 2016 noch auf 546,8 t belaufen. Insbesondere in Nordamerika nahmen die ETF-Investitionen ab. 73% aller weltweiten Zuflüsse entfielen auf 2017 auf europäische Gold-ETFs.Die Nachfrage nach physischen Goldmünzen und -barren verringerte sich im letzten Jahr um 1,9% auf 1.029,2 t.