Spearmint Resources erhält Genehmigung für Bohrungen in Lithiumprojekt in Nevada

7. Februar 2018 - Spearmint Resources Inc. (SRJ oder das Unternehmen) (SRJ-TSX.V) (SPMTF-OTCBB) (A2AHL5--FWB) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Commission on Mineral Resources des US-Bundesstaates Nevada eine Bohrgenehmigung (Notice of Intent to Drill, NOI) für das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Clayton Valley erhalten hat.President James Nelson erklärt: Nach dem Abschluss unserer Finanzierung können wir nun mit den Arbeiten mit mehreren Projekten beginnen. Wir freuen uns über den Erhalt der Bohrgenehmigung für unser Lithiumprojekt in Clayton Valley. Wir rechnen damit, die Arbeiten noch im ersten Quartal 2018 aufzunehmen.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42344/feb 7 receives drill permit final_DEPRcom.001.pngDie aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten ein Portfolio mit Lithiumkonzessionen. Die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit einer Grundfläche von 800 Acres bestehen, grenzen an die Projekte von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CYP.v) an. Spearmint verfügt außerdem über drei Lithiumprojekte in Quebec: die 4.485 Acres große Lithiumkonzession Pressiac, die 524 Acres umfassende Lithiumkonzession Whabouchi und die 2.636 Acres große Lithiumkonzession Whabouchi Lakes West unweit der Projekte von Nemaska Lithium Inc. (NMX.t) und Critical Elements Corp. (CRE.v).Spearmints Vanadiumprojekte Chibougamau, die aus fünf unabhängigen Konzessionen mit 9.735 Acres Grundfläche bestehen, grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen), das Projekt von Vanadiumcorp Resource Inc. (VRB-TSX.V) und das Vanadiumprojekt von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V) oder befinden sich in deren Nähe.Spearmints Projekte umfassen auch drei Goldschwerpunktgebiete in British Columbia: die Goldkonzessionen im Golden Triangle, die aus vier unabhängigen Konzessionen mit 4.095 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von GT Gold Corp. (GTT.v) grenzen; die Konzessionen Gold Mountain, die aus drei unabhängigen Konzessionen mit 1.245 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von Barkerville Gold Mines (BGM.v) grenzen, und das 3.052 Acres große Kupfer-Gold-Projekt NEBA, das an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd. (ABN.v) grenzt. Das 8.482 Acres große Nickel-Kupfer-Projekt EL North von Spearmint umfasst die zusammenhängenden Konzessionen EL North, EL North 2 und BUDDY im Bergbaucamp Eskay Creek und grenzt an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) an. Das 1.500 Acres große Magnesiumprojekt WHY WEST von Spearmint nahe Rossland, BC grenzt unmittelbar an das Projekt von West High Yield Resources (WHY - TSX Venture) an.James Nelson, PresidentSuite 1470 - 701 West Georgia StreetVancouver, BC V7Y 1C6Tel: 1604646-6903www.spearmintresources.ca