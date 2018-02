Goldkäufe der Notenbanken im Dezember

Der World Gold Council hat kürzlich die neusten Daten zu den offiziellen Goldreserven der Notenbanken weltweit veröffentlicht. Bei den meisten aufgeführten Länder wurden die Bestandsänderungen bis einschließlich Dezember 2017 berücksichtigt.Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Türkei im letzten Monat des Jahres des größte Goldkäufer war. Den Angaben zufolge erwarb die Zentralbank des Landes weitere 14,3 t Gold, nachdem sie ihre Reserven bereits seit Januar 2017 kontinuierlich aufgestockt und im Oktober und November sogar 30,1 t bzw. 24,7 t Gold gekauft hat. Insgesamt hat die Türkei ihre Goldbestände in den letzten beiden Jahren um 187,6 t erhöht.An zweiter Stelle stand im Dezember Russland mit offiziellen Goldkäufen im Umfang von 10,2 t. Auch Kasachstan kaufte wieder 5,3 t Gold und setzte damit die bereits seit mehreren Jahren verfolgte Strategie des stetigen Ausbaus seiner Reserven fort. Wie schon in den beiden Vormonaten erhöhte Kolumbien seine Bestände ebenfalls und erwarb im Dezember 1,4 t Gold. Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate kauften zudem jeweils 0,3 t, Frankreich und Suriname jeweils 0,1 t Gold.Eine Verringerung der Reserven wurde im Dezember bei lediglich zwei Ländern gemeldet: Die Zentralbank Argentiniens liquidierte 1,3 t ihres Goldes, während Mexiko wie schon in den Monaten zuvor 0,1 t verkaufte.Darüber hinaus wurden in der aktuellen Übersicht die Bestandsänderungen einiger Länder im November nachgetragen. Aus diesen Daten geht hervor, dass Tadschikistan seine offiziellen Goldreserven im elften Monat des Jahres um 0,4 t erhöhte. Auch Serbien und Ägypten zählten mit jeweils 0,1 t zu den Goldkäufern im November.© Redaktion GoldSeiten.de