Carl Icahn: Marktturbulenzen sind "der Beginn eines Erdbebens"

Der legendäre Großinvestor Carl Icahn warnte gestern in einem Interview mit CNBC vor einem heftigen Crash der Finanzmärkte. Von den jüngsten Turbulenzen werden sich die Aktienmärkte seiner Ansicht nach zwar zunächst erholen, aber letzten Endes sei ein Einbruch unvermeidlich. "Der Markt wird diese kleine Panik überwinden, aber eines Tages wird er implodieren", fürchtet Icahn. Die in dieser Woche verzeichneten Kursverluste seien nur "das erste Grollen, der Beginn eines Erdbebens".Eine Gefahr sieht der Milliardär insbesondere in exotischen Derivaten: "Es gibt dreifach gehebelte ETFs und Indexfonds, die einfach verrückt sind." Ihm zufolge sind zu viele Menschen in gehebelte, kreditfinanzierte Produkte investiert. "Ich sage schon seit Langem, dass das extrem gefährlich ist", so Icahn.Diese Fonds sind seiner Einschätzung nach die "Verwerfungslinien", die schließlich ein Erdbeben an der Wall Street auslösen werden. Als aktuelles Beispiel eines obskuren Finanzprodukts bezieht sich Icahn auf den XIV, einen von der Credit Suisse als Gegenstück zum Volatilitätsindex VIX aufgelegten Fonds, der ins Bodenlose stürzte, als die Anleger angesichts der plötzlichen Kurseinbrüche verkaufen mussten. "Der gesamte Fonds mit seinen 2 Milliarden Dollar hat sich innerhalb von einem Tag in Nichts aufgelöst."Wenn die Märkte schließlich ernsthaft crashen, könnte das verhängnisvolle Folgen für die Wirtschaft haben: "Ich sehe keinen Unterschied zwischen der heutigen Marktlage und 1929", sagt der Investor. Damals war der Einbruch der Börsen einer Hauptfaktoren, die zur Großen Depression der 1930er beigetragen hatten.© Redaktion GoldSeiten.de