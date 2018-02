TerraX Minerals Inc. startet bei Yellowknife City Gold mit Winterbohrprogramm 2018

Vancouver, 7. Februar 2018 - TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Projekt Yellowknife City Gold, das unmittelbar an die Stadt Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien grenzt, mit dem Winterbohrprogramm 2018 begonnen hat. Im Rahmen der ersten Bohrphase werden insgesamt rund 6.000 Bohrmeter absolviert. Bis zu drei Bohrgeräte sind im Einsatz, um in den Lagerstätten Sam Otto und Crestaurum Ausläufer der Mineralisierung sowohl in Fallrichtung als auch in Streichrichtung zu erkunden (den Lageplan finden Sie hier).Joe Campbell, CEO von TerraX, erklärt: Im Rahmen unserer Winterbohrprogramme 2018 werden wir uns darauf konzentrieren, zwei unserer am umfassendsten explorierten vorrangigen Goldziele zu erweitern. Unser Ziel ist es, diese Goldmineralisierungszonen deutlich zu vergrößern.Sam Otto ist eine mächtige Zone mit Golderzeinsprengungen, die einerseits eine große, für den Massenabbau geeignete Lagerstätte in der Zielzone Sam Otto Main und andererseits eine Lagerstätte mit hochgradiger Mineralisierung bei Sam Otto West (vormals die Zielzone Daves Pond) beherbergt (den Lageplan finden Sie hier). Sam Otto wurde bisher anhand von 56 Bohrlöchern in Streichrichtung auf rund 750 Meter und bis in eine Tiefe von 250 Meter abgegrenzt. Im Rahmen der letzten Feldarbeiten im Sommer und Herbst 2017 konnte für die Zone Sam Otto eine Streichlänge von 3,5 km ermittelt werden. Es besteht hier somit Potenzial für die Errichtung einer großformatigen Lagerstätte. Das Bohrprogramm 2018 wird 11 Bohrlöcher umfassen, mit denen die bisher durch Bohrungen erkundeten Lagerstätten Sam Otto Main und Sam Otto West sowohl in Streichrichtung als auch in Fallrichtung erweitert werden sollen.Crestaurum ist eine hochgradige Lagerstätte, die aktuell von 253 Bohrlöchern auf einer Streichlänge von 1,4 km und im Fallwinkel bis in eine Tiefe von 150 Meter abgegrenzt wurde. TerraX hat hier das letzte Bohrprogramm im Herbst 2015 absolviert (den Lageplan finden Sie hier). Die letzten Feldarbeiten im Sommer und Herbst 2017, zu denen die Untersuchung der biogeochemischen Eigenschaften, eine IP-Messung sowie Strukturstudien zählten, haben dazu beigetragen, die Ausläufer der hochgradigen Erzgänge bei Crestaurum in Fallrichtung zu definieren. Diese Erweiterungsziele werden während der Winterbohrungen 2018 anhand von 5 Bohrlöchern getestet.Joseph Campbell, Chief Executive Officer von TerraX, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt.Das Goldprojekt Yellowknife City Gold (YCG) umfasst 440 km² an zusammenhängenden Landflächen, die sich unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien erstrecken. Dank einer Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX eines der sechs großen hochgradigen Goldcamps Kanadas. In nur 10 Kilometer Entfernung von der Stadt Yellowknife befindet sich YCG in der Nähe wichtiger Infrastruktureinrichtungen (ganzjährig befahrbare Straßen, Flugtransportunternehmen, Dienstleister, ein Wasserkraftwerk sowie gewerbliche Fachbetriebe).YCG befindet sich im produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über eine Streichlänge von 45 km entlang der wichtigsten mineralisierten Bruchzone der Goldbergbauregion Yellowknife, einschließlich der südlichen und nördlichen Ausläufer des Scherungssystems, das die hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Das Projektgebiet enthält zahlreiche Scherungszonen, die bekanntlich Ausgangspunkte für Goldlagerstätten der Goldbergbauregion Yellowknife darstellen. 