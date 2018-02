Bill Baruch: Gute Kaufgelegenheit für Gold vor der nächsten Rally

Der positive Start des Goldpreises in diesem Jahr könnte größtenteils das Ergebnis saisonaler Faktoren gewesen sein. Dieser Meinung ist zumindest der Rohstoff- und Terminmarktexperte Bill Baruch. In einem Videointerview mit Daniela Cambone von Kitco News sagte der Präsident der Maklergesellschaft Blue Line Futures gestern, dass viele Anleger zu Jahresbeginn ihre Portfolios neu ausbalancieren und aus diesem Grund auch Gold kaufen.Dass der Goldkurs trotz der jüngsten Volatilität an den Börsen nicht gestiegen ist, lässt sich ihm zufolge auf die Margin Calls zurückführen, die mit dem Einbruch der Aktienkurse einhergingen. Zahlreiche Investoren haben seiner Ansicht nach Gold verkauft, weil sie Liquidität benötigten. "Das hat Gold bei Marktturbulenzen schon immer ausgebremst", sagt Baruch.Viele Trader würden zudem vor einer Korrektur an den Aktienmärkten Long-Positionen in Gold eröffnen. "Sie kaufen Gold nicht unbedingt nach einer Korrektur. Nach der Korrektur müssen die Investoren ihre Portfolios anpassen und ziehen Kapital aus ihren Goldanlagen ab, um den Nachschussforderungen ihrer Aktieninvestments nachzukommen", erklärt der Analyst.Hinsichtlich der künftigen Kursentwicklung ist Bill Baruch dennoch optimistisch: "Ich denke, dass Gold in einem Bullenmarkt ist." Der wichtigste Preisfaktor für Gold sei derzeit der US-Dollar, nicht so sehr das Zinsniveau. Das habe die bisherige Entwicklung in diesem Jahr gezeigt. Baruch glaubt, dass der Dollar-Index aktuell noch ein gewisses Aufwärtspotential hat, dann aber wieder sinken wird."Ich denke, dass es eine wirklich gute Gelegenheit für Goldkäufe geben wird, wenn sich der Kurs etwas stärker der 1.300-$-Linie annähert", so der Trader. Er rechnet damit, dass es anschließend innerhalb der nächsten drei bis sechs Monate zu einer starken Aufwärtsbewegung auf über 1.400 $ kommt.© Redaktion GoldSeiten.de