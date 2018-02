Azincourt Energy unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Erwerb eines Kobaltprojekts in Ontario

Vancouver, 8. Februar 2018 - Azincourt Energy Corp. (Azincourt oder das Unternehmen; TSX.V: AAZ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit BullRun Capital Inc. eine nicht verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent; die LOI) hinsichtlich des Erwerbs des Erythrinprojekts BullRun, eines aussichtsreichen Kobaltkonzessionsgebiets sechs Kilometer nordwestlich der Stadt Cobalt in Ontario, unterzeichnet hat.Das Erythrinprojekt BullRun erstreckt sich über eine Gesamtfläche von rund 652 Acres und grenzt an das Kobaltprojekt Bucke von Cruz Cobalt und das Silber-Kobalt-Projekt von Brixton Metals an.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42358/AAZ (2018-02-08) BullRun Cobalt LOI - FINAL_DEprcom.001.jpegAbbildung 1 - Lageplan der ClaimsWir haben seit längerem nach einem potenziellen Kobaltkonzessionsgebiet für den Ausbau unseres Projektportfolios gesucht. Deshalb freuen wir uns, eine LOI für dieses Projekt zu unterzeichnen, sagte President und CEO Alex Klenman. Wir werden umgehend mit einem umfassenden Prüfungsprozess (Due Diligence) beginnen, um das Potenzial des Projekts so genau wie möglich einschätzen zu können. Wir hoffen in angemessener Zeit zu einer definitiven Vereinbarung zu gelangen. Zusätzlich prüfen wir auch andere potenzielle Projekte, die die Position des Unternehmens im wachsenden Bereich der sauberen Energien stärken wird. Unsere Wunschliste ist noch nicht voll und wir werden daher weiterhin sehr aktiv an der Akquisitionsfront sein, so Herr Klenman weiter.Als Vergütung für den Erwerb des Projekts von BullRun Capital hat sich das Unternehmen bereit erklärt, 1.000.000 Stammaktien auszugeben.Der Abschluss der Transaktion ist einer Anzahl von Bedingungen vorbehalten, unter anderem auch dem Abschluss der Kaufprüfung, der Verhandlung eines endgültigen Abkommens in Hinblick auf die Transaktion und dem Erhalt sämtlicher erforderlicher regulatorischer Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Transaktion kann nicht durchgeführt werden, bis diese Bedingungen erfüllt worden sind. Sämtliche in Verbindung mit der Transaktion begebenen Wertpapiere werden an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden sein.Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffkonzessionsgebiete spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium, Kobalt und anderer kritischer Elemente.FÜR DAS BOARD VON Azincourt Energy Corp.Alex KlenmanAlex Klenman, President & CEOAlex Klenman, President & CEOTel: 604-638-8063info@azincourtenergy.com430 - 800 West Pender StreetVancouver, BC V6C 2V6www.azincourtenergy.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42358/AAZ (2018-02-08) BullRun Cobalt LOI - FINAL_DEprcom.002.jpeg