Goldman Sachs veröffentlicht bullische Goldpreisprognose

Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre Vorhersagen für die Entwicklung des Goldkurses in den nächsten drei, sechs und zwölf Monaten heute stark nach oben korrigiert. Dies meldete forexlive.com unter Berufung auf einen Bericht der Rohstoffexperten der Bank Michael Hinds und Jeffrey Currie.Bislang hatte Goldman Sachs für dieses Jahr einen Rückgang und eine Stagnation der Goldpreise vorhergesagt und durchschnittliche Kurse im Bereich von 1.200 $ - 1.225 $ je Unze innerhalb der nächsten zwölf Monate prognostiziert.Angesichts des stärkeren Wachstums der Schwellenländer und der positiven Entwicklung ihrer Währungen gegenüber dem zuletzt schwachen US-Dollar gehen die Analysten nun jedoch davon aus, das es am Goldmarkt künftig aufwärts geht. Ihre neuen Kursziele liegen bei 1.350 $ in drei Monaten, 1.375 $ in sechs Monaten und 1.450 $ in einem Jahr.Unterstützend wird ihrer Einschätzung nach auch die wechselhafte Marktumgebung wirken, die dazu führen könnte, dass sich verunsicherte Investoren verstärkt durch Goldkäufe absichern.© Redaktion GoldSeiten.de