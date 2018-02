Eldorado Gold - Ab wann unter 1,00 USD = Pennystock?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Kursverlauf des kanadischen Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. führt einem den kalten Schauer über den Rücken. In Kürze fahren wir hier nochmals eine Beschau auf das große Bild der Mine. Kurzfristig lässt sich jedoch schlussfolgern, dass bei Unterschreitung des Tiefs vom 6. Dezember bei 1,10 USD die Marke von 1,00 USD umgehend auf die Agenda rückt. Im Nachgang wären darunter Notierungen im Pennystock-Universum jenseits von 0,80 USD möglich.Um die angespannte Situation etwas zu entschärfen, wären Zugewinne über 1,47 USD hinaus notwendig. In einem nächsten Impuls könnte es dann sogar zur Attacke auf 1,60 USD kommen, welcher einhergehend mit dem Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie seit Mai 2017, zu weiter anziehenden Kursen bis 2,20 USD führen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.