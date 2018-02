Russland meldet Rückgang der Gold- und Devisenreserven

Die Zentralbank der Russischen Föderation meldete am gestrigen Donnerstag den aktuellen Wert ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich ihrer Goldbestände, in US-Dollar.Dieser ist in der fünften Kalenderwoche dieses Jahres gesunken, nachdem er sich zuvor sieben Wochen in Folge erhöht hatte.Am 2. Februar 2018 beliefen sich die Gold- und Devisenreserven Russlands den Angaben zufolge auf 449,8 Milliarden Dollar. Damit lag ihr Wert am vergangenen Freitag 3,0 Milliarden Dollar unter dem Wert der Vorwoche. Am 26. Januar 2018 hatten die Währungsreserven 452,8 Milliarden Dollar betragen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de