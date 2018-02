RJO Futures: Einmalige Kaufgelegenheit für Silber

Phillip Streible, leitender Marktstratege der Maklergesellschaft RJO Futures, ist der Ansicht, dass am Silbermarkt aufgrund der jüngsten Underperformance des weißen Metalls aktuell eine gute Kaufgelegenheit besteht. Das sagte er kürzlich in einem Videointerview mit Daniela Cambone von Kitco News Das Verhältnis zwischen dem Gold- und dem Silberpreis war zuletzt auf 80,5 gestiegen und hat damit den höchsten Wert seit zwei Jahren erreicht. "Das ist eine einmalige Gelegenheit", meint Streible. "Der Silberkurs entwickelt sich schon seit Längerem schlechter als Gold. Eine Aufwärtsbewegung ist zu erwarten. Es würde mich nicht überraschen, wenn wir wieder Kurssprünge von 0,30 - 0,50 $ sehen sollten."Positiv wird sich nach Einschätzung des Analysten die Zunahme der Volatilität an den Aktienmärkten auswirken. Viele Trader und Anleger werden ihm zufolge nun an die Edelmetallmärkte strömen. Manche Investoren würden zwar Gold bevorzugen, die besseren Gewinnchancen biete aber Silber - auch wenn die Edelmetalle bislang noch nicht von den sinkenden Aktienkursen profitiert haben. "Jeder hat eine andere Vorstellung davon, was ein sicherer Hafen ist", gibt Streible in diesem Zusammenhang zu bedenken.Anschließend kommentiert der Experte die Lage an den Aktienmärkten: "Die Leute sind mit ihren Aktieninvestments verheiratet. Viele haben auf eine Korrektur gewartet, damit sie ihre Positionen aufstocken können."Eine große Gefahr für den Goldkurs sieht Streible nicht. Selbst falls das Edelmetall die 1.300-$-Linie testet und nach unten durchbricht, befindet sich die nächste wichtige Unterstützungslinie - der 200-Tages-Durchschnitt - bereits bei etwa 1.290 $. Bei einem Anstieg über 1.330 $ liegt das nächste Kursziel dem Analysten zufolge bei 1.350 $. Anschließend sei ein Test der früheren Hochs möglich.© Redaktion GoldSeiten.de