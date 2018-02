Kurzfristige Goldpreisentwicklung: Anleger und Analysten gespalten

Nur etwa die Hälfte der professionellen und privaten Marktteilnehmer blickt in dieser Woche optimistisch auf den Goldmarkt. Wie die wöchentliche Preisumfrage von kitco.com zeigte, halten sich Bullen und Bären derzeit fast die Waage.In der vergangenen Woche gaben 20 Finanzanalysten ihre Stimme ab. Zehn von ihnen rechneten mit einem Anstieg des Goldpreises in den nächsten Tagen, während die anderen zehn bearish oder neutral eingestellt sind. Sechs der Umfrageteilnehmer (30%) erwarten demnach einen Preisrückgang, vier (20%) eine Seitwärtsentwicklung.Zudem beteiligten sich 731 Privatanleger an der Umfrage. Diese sind wie schon in der Vorwoche überwiegend optimistisch, doch der Anteil der Bullen hat sich von 65% auf 56% (408 Teilnehmer) verringert. 219 bzw. 30% gehen davon aus, dass der Goldkurs in dieser Woche sinkt, während die restlichen 104 bzw. 14% neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de