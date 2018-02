MGX Minerals Inc. meldet Fortschritte bei der Lithium-Nanofiltrationstechnologie

Vancouver, 12. Februar 2018 - MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTCQB: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Adsorptionsrate für den Lithium-Extraktions-Nanofiltrationsprozess des Unternehmens (das "System") von 20mg/g, Milligramm Lithium pro Gramm Adsorptionsmittel, auf optimierte 40mg/g Li/Reagenz erhöht wurde. Dies entspricht einer Verdoppelung der Adsorptionsrate und stellt einen bedeutsamen kostensenkenden Durchbruch dar, zumal das Reagens bei den Kosten des unternehmenseigenen Lithiumgewinnungsverfahrens den größten Einzelposten ausmacht. Diese Weiterentwicklung verringert das Erfordernis von Reagenzien und senkt die direkten Kosten der Lithiumchloridgewinnung aus Sole. Außerdem wurde der Verbrauch an Reagenzien im Lithiumnanofilter nun auf weniger als ein Prozent pro Zyklus verringert, wodurch die Betriebszeit verlängert und die damit in Zusammenhang stehende Gewinnung für den Lithiumnanofilter vor der erforderlichen Neubeschichtung mit dem Reagens gesteigert wurde.Diese Arbeiten wurden vom technischen Partner PurLucid Treatment Solutions (PurLucid) in dessen Einrichtung in Calgary (Alberta) im Rahmen der Inbetriebnahme des ersten unternehmenseigenen kleinen kommerziellen Lithiumgewinnungssystems mit einer Kapazität von 120 Kubikmetern (750 Barrel) pro Tag durchgeführt. Das System nutzt diese jüngsten Fortschritte im Bereich der Lithiumnanofiltration. Das System wird zurzeit letzten Fördertests und einer Optimierung unterzogen, um seinen Einsatz entsprechend vorzubereiten.Das System verwendet bei der Nanofiltration eine hochaufgeladene Replaceable Skin Layer- (RSL)-Membran sowie ein als Nanofiltration bezeichnetes High Intensity Froth Flotation- (HiFF)-System, die gemeinsam eine überlegene Leistung gegenüber anderen Verfahren gezeigt haben, die für gewöhnlich zur Beseitigung von Schadstoffen eingesetzt werden. Die Technologie ermöglicht die Wasseraufbereitung bei sehr hohen Temperaturen (bis zu 700 °C) mit einer um zehn bis 30 Mal höheren Effizienz als bei bestehenden Ultrafiltrationssystemen und bietet zahlreiche Vorteile bei der Wasseraufbereitung und Mineraliengewinnung, einschließlich Schadstoffentfernung, Mineralienrückgewinnung, reduziertem Energiebedarf und geringem Platzbedarf.Das erste System mit einer Kapazität von 1.200 Kubikmetern befindet sich in der letzten technischen Planungsphase durch den technischen Partner PurLucid. Die Herstellung soll in Kürze beginnen und bis Sommer abgeschlossen sein. Das System wird bei einem Ölsand-SAGD-Standort im Rahmen einer Wasseraufbereitungsvereinbarung, die auf eine Reduzierung der Kosten um 50% im Vergleich zum derzeitigen LKW und der Entsorgungsoption abzielt, sowie auf eine Reduzierung der Abfallmenge an physischen Kohlenwasserstoffen (Bitumen), die Wiederverwendung von sauberem Wasser und die Rückgewinnung von Mineralien.Außerdem wurde die erste Komponentenplanung eines Systems mit einer Kapazität von 2.400 Kubikmetern (13.000 Barrel) pro Tag abgeschlossen. Das Basissystem und die Tanks werden so konzipiert, um in ein 42 x 64 großes Gebäude mit einem Nanoflotations-Vorbehandlungs-Untersystem, einem Lithium-Nanofiltrations- und Mineralgewinnungs-Untersystem, Minerallagertanks, Schlammverarbeitung und einem Vor-Ort-Labor zu passen. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. 