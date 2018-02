Tahoe Resources Inc. gibt Unterstützung auf

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die nordamerikanische Edelmetallmine Tahoe Resources verlor gegenwärtig bereits -8,79% im laufenden Handelsmonat. Im Zuge dieser Schwäche wurde unlängst auch die Unterstützung bei 4,35 USD aufgegeben, sodass nachfolgende Anschlussverluste Einzug hielten. Aufgrund des "Niemandslands" erlaubt sich ein erstes Korrekturziel bei 3,50 USD bzw. darunter bei 3,00 USD.Um diesen negativen Verlauf zu verhindern, bedarf es einer schnellen Rückkehr über das Niveau von 4,35 USD. Gelingt dies, könnte sich im Zuge eines Rebounds durchaus eine schnelle Erholungsbewegung bis in den Bereich von 5,00 bis 5,25 USD anschließen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.