Celsius Resources Ltd.: BMW kurz vor erstem Kobalt-Deal

Quelle: http://www.mining.com/bmw-mining-deals-imminent-cobalt-price-powers-report/

Die Autobauer stehen im Bereich Kobalt und Lithium unter Zugzwang. Zu lange wurde die "Materialbeschaffung" und Sicherung von Lieferungen vernachlässigt und vermutlich auch unterschätzt.Wie nun am Freitag bekannt wurde, will BMW auf Minenebene investieren und sich so die wichtigen Rohstoffe direkt von einer Quelle für das nächste Jahrzehnt sichern:Ich glaube nicht, dass dieser erste Vertrag mit Celsius sein wird, dafür ist das Projekt noch etwas zu wenig fortgeschritten.Jedoch werden die Autobauer wie BMW, Daimler, Audi oder Volkswagen mehr Verträge für die Zukunft brauchen und vielleicht früher oder später auch mit Celsius Resources