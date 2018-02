TD Securities: "Gold beweist Durchhaltevermögen"

Die Investmentbank TD Securities ist trotz des jüngsten Rücksetzers optimistisch bezüglich der künftigen Preisentwicklung von Gold. Wit Kitco News berichtet, schreiben die Analysten in einem gestern veröffentlichten Marktkommentar, dass ihr Kursziel von 1.380 $ noch immer in Reichweite liegt.Bart Melek, der Chefstratege der Bank für den Rohstoffsektor, und sein Team weisen darauf hin, dass die Kursverluste der letzten beiden Wochen begrenzt waren und eine Erholung kurz bevorstehen könnte. Einen weiteren Rückgang des Goldpreises unter 1.320 $ halten sie für unwahrscheinlich. Angesichts der Korrektur an den Aktienmärkten habe Gold "Durchhaltevermögen" gezeigt."Die zugrundeliegende Nachfrage wird voraussichtlich stabil bleiben, da die Investoren ihre Goldpositionen halten werden, um ihre Anlagen zu streuen", heißt es in dem Bericht der TD Securities. Da nun bekannt sei, dass die Aktienmärkte anfällig gegenüber scharfen Abwärtskorrekturen sind, werden die Marktteilnehmer ihre Portfolios nach Einschätzung der Analysten stärker diversifizieren.Unterstützend werden ihnen zufolge auch die Fortsetzung des Abwärtstrends beim US-Dollar und eine eher "taubenhafte" US-Notenbank wirken. Es sei zu erwarten, dass sich die Zentralbanken vorerst zurückhalten und keine weiteren geldpolitischen Straffungen ankündigen.© Redaktion GoldSeiten.de