Bullen, Bären und Faultiere: Wie Sie als Goldanleger Stress vermeiden

Tim Hartford schrieb in seinem Artikel "A sloth’s guide to surviving a week of market volatility" am 10. Februar in der Financial Times:"Vielleicht sollten wir langsamen Investoren uns ein Maskottchen zulegen. Ich schlage das Faultier vor. Kopfüber an einem Ast zu hängen und sich nur wenige Meter pro Minute zu bewegen lässt sich mit gelegentlichen Investments vergleichen: Im Vergleich zu schnellerem Handeln spart es jede Menge Kosten.Faultiere benötigen fast zwei Monate, um eine Mahlzeit vollständig zu verdauen. Das ist ziemlich praktisch, da sie leicht toxische Blätter verzehren, die sie bei schnellerer Nahrungsaufnahme vergiften würden. Auch Anleger werden allzu oft daran erinnert, dass die Finanzwelt voller toxischer Produkte ist, die schnellen Reichtum versprechen. Eine langsamere Herangehensweise an die Finanzwelt macht die Marktbewegungen allerdings viel leichter verdaulich."Ich muss zugeben, dass die faultierartige Herangehensweise an den Aufbau eines Portfolios zu meiner Weltsicht passt. Ich war nie ein großer Trader und habe festgestellt, dass es mir viel besser geht, wenn ich langfristige Investitionen tätige, über die ich anschließend nicht mehr nachdenken muss. Aus diesem Grund bin ich auch so zufrieden mit dem Besitz von physischen Gold. Ich kaufe es, lege es in einen Tresor und vergesse es wieder.Die Investoren, die eine ähnliche Einstellung haben, scheinen die glücklichsten und letztlich auch die erfolgreichsten Goldbesitzer zu sein. Wenn Sie daran glauben und wissen, was das Edelmetall für Sie tun kann, müssen Sie nicht ständig Bilanz ziehen, sich Sorgen machen und sich vergewissern, dass Sie das Richtige getan haben. Sie müssen Ihre Anlagen nicht ständig streuen und ausbalancieren.Im Investmentgeschäft gibt es Bullen und Bären. Und dann, wie Tim Hartford schreibt, sind da noch die Faultiere. Zu Letzteren würde ich mich zählen...© Michael J. Kosares USAGOLD / Centennial Precious Metals, Inc.Der Artikel wurde am 12. Februar .2018 auf www.usagold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.