Positive Preistrends am Goldmarkt - Rohstoffexperte der ANZ

In einem Videointerview mit CNBC sprach Daniel Hynes, der leitende Rohstoffstratege der internationalen Bank ANZ mit Sitz in Melbourne, gestern über mögliche Manipulationen am Goldmarkt und über aktuelle Nachfragetrends."Die Zentralbanken kämpfen derzeit an vielen Märkten um Einfluss", sagt Hynes. Angesichts der Größe des Goldmarktes bezweifelt er jedoch, ob es möglich ist, den Goldpreis langfristig nach unten zu manipulieren. "Ich höre und sehe all die Belege, die dafür angeführt werden. [...] Ich denke allerdings, dass es sehr schwierig ist, so etwas zu beweisen.", meint der Analyst. "Ich glaube, dass die Regierungen wichtigere Probleme haben als die Manipulation der Goldpreise", fügt er hinzu.In Bezug auf die physische Goldnachfrage erklärt der Marktexperte, dass diese in den letzten ein bis zwei Jahren recht schwach war und daher wahrscheinlich eher einen negativen Einfluss auf die Preisentwicklung hatte. Nun gebe es jedoch anekdotische Hinweise darauf, dass sich die Nachfrage erholt. Vor allem erste Berichte aus der Schmuckindustrie in Indien deuten Hynes zufolge darauf hin, dass die Goldkäufe anlässlich der Hochzeitssaison deutlich stärker ausfielen als im letzten Jahr.Auch in China sei ein Anstieg der Goldnachfrage festzustellen: "Interessanterweise weniger im Schmucksektor, als vielmehr im Investmentsektor", sagt Hynes. Auch private Anleger würden hier zunehmend Gold kaufen. Insgesamt wird die physische Nachfrage den Goldpreis nach Einschätzung des Experten in diesem Jahr überwiegend positiv beeinflussen.© Redaktion GoldSeiten.de