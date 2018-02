Steve St. Angelo: Video-Update zum Marktcrash und zum Silberpreis

Der Marktbeobachter Steve St. Angelo hat auf seiner Webseite gestern ein neues Video veröffentlicht, in dem er sich zum Einbruch der Aktienmärkte in der letzten Woche äußert und die aktuellen Preistrends am Silbermarkt diskutiert.In Bezug auf die US-Aktien warnt er vor weiteren Kursverlusten: "Das Schlimmste kommt erst noch. Anleger sollten sich unbedingt bewusst machen, dass Aktienindices nicht in einer geraden Linie nach unten fallen." Dennoch sei nicht auszuschließen, dass Indices wie der Dow Jones ihr vorheriges Allzeithoch noch einmal erreichen oder sogar übertreffen. Im Video zeigt er jedoch auch, wie weit es im Ernstfall abwärts gehen könnte.Darüber hinaus erklärt der Analyst den Zusammenhang zwischen den Short-Positionen der Commercials am Silberterminmarkt und den Preishochs und -tiefs des weißen Metalls. Typischerweise erreichen die Short-Positionen an der COMEX gemeinsam mit dem Kurs ein Hoch. Sinkt der Kurs wieder, nutzen die Bullionbanken die Gelegenheit, um ihre Shorts einzudecken. Das geschah auch bei der letzten Abwärtskorrektur des Silberpreises im Zuge der fallenden Aktienkurse. Infolgedessen deuten die Positionierungen am Terminmarkt St. Angelo zufolge nun eher auf ein Tief und eine künftige Erholung des Kurses hin.Sollte es zu einem ernsten Crash an den Finanzmärkten kommen - und davon geht der Experte aus - sei das Abwärtspotential des Silberpreises begrenzt. Das weiße Metall notiert derzeit nur 79% über seinem Tief des Jahres 2008, der Dow Jones hat seit der Finanzkrise jedoch 272% zugelegt. Während die Edelmetalle bei der letzten Krise gemeinsam mit den Aktienkursen in die Tiefe stürzen, ist das angesichts der relativ niedrigen Preise heute kaum denkbar, erklärt St. Angelo. Ohnehin liege der aktuelle Kurs nur knapp über den Produktionskosten."Bei einem massiven Crash, bei einer Korrektur der Aktienmärkte, könnten wir etwas niedrigere Edelmetallpreise sehen. Ich denke aber, dass wir eine Trendwende am Gold- und Silbermarkt erleben werden. [...] Wenn die Kurse an der Börse wirklich einbrechen, werden wir eine starke Aufwärtsbewegung der Gold- und Silberpreise sehen und die Investoren werden zu den Edelmetallen zurückkehren," fasst St. Angelo seine Einschätzung zusammen.© Redaktion GoldSeiten.de