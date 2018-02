eCobalt Solutions: Bought-Deal-Finanzierung mit Platzierungsvolumen in Höhe von 26 Mio. CAD

Vancouver, 13. Februar 2018 - eCobalt Solutions Inc. (das Unternehmen oder eCobalt) (TSX: ECS; OTCQX: ECSIF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem Konsortium unter der Leitung von TD Securities Inc. (Konsortium) eine Vereinbarung unterzeichnet hat, wonach sich das Konsortium bereit erklärt, auf Basis eines Bought Deals 20.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 1,30 CAD pro Einheit (der Platzierungspreis) zu erwerben, was einem Gesamtbruttoerlös von 26 Millionen CAD entspricht (die Platzierung). Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant zusammen (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ist ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Ausübungspreis von 1,95 CAD.Zusätzlich hat das Unternehmen dem Konsortium eine Option auf Überzuteilung gewährt (die Überzuteilungsoption), die zum Kauf von bis zu 3.000.000 weiteren Einheiten zum Platzierungspreis berechtigt und innerhalb von 30 Tagen ab dem Abschlussdatum ausgeübt werden kann. Sollte die Option zur Gänze ausgeübt werden, würde das Unternehmen damit einen Gesamtbruttoerlös in Höhe von 30 Millionen CAD generieren.Die Einheiten werden über einen Prospektnachtrag samt dem dazugehörigen Kurzprospekt des Unternehmens in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Quebec, in bestimmten Offshore-Rechtssystemen sowie in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung im Einklang mit den einschlägigen Ausnahmeregelungen nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung ausgegeben. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem geltenden US-Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. US-Bürgern nicht angeboten oder an diese verkauft werden, wenn keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf der platzierten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger dar.Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die weitere Erschließung des unternehmenseigenen Kobaltprojekts in Idaho, für die Bauvorbereitungsarbeiten in der Mine und Verarbeitungsanlage im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs, für die technische Planung einer neuen Mine sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 23. Februar 2018 abgeschlossen.(www.ecobalt.com) eCobalt ist ein gut etabliertes und an der Toronto Stock Exchange gelistetes Unternehmen, das sich die ethisch verträgliche Herstellung umweltfreundlicher Kobaltprodukte in Batteriequalität zur Aufgabe gemacht hat. Diese Kobaltprodukte, die auf sichere, verantwortungsvolle und transparente Weise in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, werden von den wachstumsstarken Märkten für Akkus und erneuerbare Energien dringend benötigt. Das KPI des Unternehmens, das sich im östlichen Zentral-Idaho befindet, ist das einzige mit Umweltgenehmigung ausgestattete primäre Kobaltprojekt der Vereinigten Staaten. Es steht zu 100 % im Eigentum der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Formation Capital Corporation, U.S.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ecobalt.com.Fiona Grant LeydierV.P., Investor RelationsT: 604.682.6229E: fgrant@ecobalt.comNICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMTVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung zur erwarteten Finanzierung, zum Einreichplan, zur Verwendung der Erträge oder zum Abschlussdatum der Projekte sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen und betreffen zukünftige Ereignisse und Bedingungen; sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfolge oder die tatsächliche Performance des Unternehmens wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert ist.Diese Prognosen sind und werden stets von Annahmen über die zukünftigen Rohstoffpreise und Erschließungskosten abhängig sein, welche Schwankungen aufgrund der weltweiten und lokalen Wirtschafts- und Industriebedingungen unterliegen. Weitere Informationen in Bezug auf die Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, sind in den Dokumenten enthalten, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat; diese sind abrufbar unter www.sedar.com. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Obwohl das Unternehmen berichtet hat, dass das Kobaltprojekt Idaho nach wie vor die einzige kurzfristig abbaubare, primäre Kobaltlagerstätte mit umweltrechtlicher Genehmigung in den Vereinigten Staaten ist und den nordamerikanischen Konsumenten die einzigartige Möglichkeit bietet, ökologisch sichere Kobalt-Chemieprodukte für Batterien aus ethischer Quelle zu beschaffen, besteht keine Gewissheit, dass das Unternehmen die kommerzielle Produktion dieser Kobalt-Chemieprodukte zum Einsatz im Sektor wiederaufladbare Batterien aufnehmen kann. Den Lesern wird angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, die in dieser Meldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Wertpapiergesetzen gefordert.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen zu eCobalt Solutions Inc., die keine rein historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem die Überzeugungen, Hoffnungen oder Absichten von eCobalt Solutions Inc. in Bezug auf die Zukunft. Alle zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und beruhen auf Informationen, die eCobalt Solutions Inc. zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von jenen unterscheiden können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, zählen Risiken und Unsicherheiten, wie z.B. technische, gesetzliche, betriebliche und den Warenpreis bzw. die Marktsituation betreffende Veränderungen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!