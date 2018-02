Palladium: Bullenkonter läuft an

Im Anschluss an eine steile Rally brach Palladium Ende Januar aus einem Konsolidierungsdreieck nach unten aus und unterschritt dabei die Unterstützung bei 1.090 USD. Es folgte eine zweigeteilte Korrektur, die zunächst bis 1.015 USD und in einer weiteren Verkaufswelle bis an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Haltemarke bei 963 USD führte. Dort rissen die Bullen das Ruder in dieser Woche jedoch herum und trieben den Wert über die 982 USD-Marke an. Aktuell erreicht Palladium den Widerstand bei 1.015 USD.Ein Teil der starken Korrektur der vergangenen Wochen wurde mit dem aktuellen Anstieg wieder wettgemacht. Doch erst ein Ausbruch über die nahen Barrieren bei 1.015 und 1.028 USD würde jetzt zu Kaufsignalen führen. Sollte dies den Bullen gelingen, käme es zu einem Anstieg bis 1.052 USD und darüber bereits bis 1.090 USD. Oberhalb der Hürde wäre der Aufwärtstrend reaktiviert und eine Kaufwelle bis 1.150 USD möglich.Sollte der Wert dagegen jetzt wieder unter 982 USD setzen, wäre die Erholung gestoppt und ein weiterer Test der 967 USD-Marke die Folge. Unterhalb von 950 USD würde sogar ein Einbruch bis 908 USD folgen können.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG