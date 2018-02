US-Inflationsrate lässt Goldpreis in die Höhe schießen

Nachdem das Bureau of Labor Statistics in den USA gestern die aktuellen Daten zur Entwicklung der Inflationsrate veröffentlicht hatte, brach der Goldpreis zuerst ein, schoss dann jedoch steil nach oben.Wie CNBC berichtete, fiel die Inflation mit 2,1% auf Jahresbasis deutlich höher aus aus erwartet - Marktbeobachter hatten mit 1,9% gerechnet. Für Januar lag die Prognose zudem bei 0,3%; tatsächlich wurde jedoch eine Inflationsrate von 0,5% gemeldet. ZeroHedge fasst die Reaktion der Märkte zusammen:Der Dollar-Index legte nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen erst deutlich zu, brach dann jedoch stark ein. Es handelte sich dabei um den stärksten Rückgang, seit US-Finanzminister Mnuchin im Januar gesagt hatte, dass ein schwacher Dollar gut für die US-Wirtschaft ist.Während der Wechselkurs zwischen dem Dollar und dem Yen sank, stieg der Goldpreis sprunghaft an:Damit kehrte Gold zu seiner normalerweise stark negativen Korrelation zum USD/JPY-Wechselkurs zurück, nachdem diese in den letzten beiden Wochen vorübergehend positiv geworden war.Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg auf knapp 2,92% und erreichte damit den höchsten Wert seit Januar 2014.Seit der letzten Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember hat es der Dow Jones geschafft, wieder in den positiven Bereich zu klettern. Die langfristigen Anleihen verzeichnen dagegen heftige Verluste von 6%, während der Goldkurs 9% gestiegen ist.© Redaktion GoldSeiten.de